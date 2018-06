Colpi di fucile in Calabria contro migranti | un morto e due feriti

Terrore a Castellammare del Golfo - uomo esplode alcuni Colpi di fucile. Poi si suicida : Si è ucciso l'uomo che ieri sera ha creato il panico a Castellammare del Golfo, sparando colpi di fucile da casa. Si è barricato nel suo appartamento insieme alla moglie, poi ha impugnato un fucile ...

Su scooter sparano Colpi di fucile contro supermarket a Nola : Due colpi di fucile sono stati sparati la scorsa notte nella serranda di un supermercato di Nola. La polizia, che sta indagando sull'accaduto, ha acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza ...

Uccide la moglie a Colpi di fucile nel Fermano : I problemi psicologici, una separazione dolorosa e poi, da qualche mese, il tentativo di riprendere la convivenza con il marito finito però in tragedia. È il quadro che fa da sfondo all’ennesimo femminicidio. Vittima questa volta una donna di 75 anni, Silvana Marchionni, uccisa oggi in casa in contrada Corva di Porto Sant’Elpidio (Fermo) da due co...

Uccide la moglie a Colpi di fucile nel Fermano : Una donna è stata uccisa questo pomeriggio nella sua abitazione, raggiunta - a quanto è stato possibile apprendere - da due colpi di fucile. Inutili i tentativi di soccorrerla. La donna sarebbe morta sul colpo. La ricostruzione dei fatti è al vaglio dei carabinieri del comando provinciale di Fermo. Secondo quanto appreso, a sparare sarebbe stato il...

Porto Sant’Elpidio - litiga con la moglie e la uccide a Colpi di fucile : Al termine di un diverbio in casa un uomo ha sparato con un fucile contro la moglie e l’ha uccisa. E’ accaduto in un’abitazione della contrada Pian di Torre di Porto Sant’Elpidio nel Fermano. Sul fatto indagano i carabinieri di Fermo. L'articolo Porto Sant’Elpidio, litiga con la moglie e la uccide a colpi di fucile proviene da Il Fatto Quotidiano.

Far west in Calabria : uomo e donna uccisi a Colpi di fucile sotto casa - spari in un bar e tre feriti Killer identificato : Due morti morti, un uomo e una donna, e tre persone ferite in Calabria: è infatti il bilancio di due sparatorie avvenute da poco in due distinte località del vibonese, Limbadi e...

