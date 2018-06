Colpi di fucile contro i migranti | un morto e 2 feriti Ipotesi vendetta dopo un furto

Vibo Valentia - Colpi di fucile contro migranti : un morto. Ipotesi vendetta dopo un furto : Sparatoria ieri sera a San Calogero in provincia di Vibo Valentia . Un cittadino del Mali di 29 anni, Sacko Soumayla , è morto dopo essere stato ferito a colpi di fucile , sparati da ignoti. Stranieri ...

Colpi di fucile contro gruppo di migranti in Calabria : un morto e due feriti : La vittima è un cittadino del Mali di 29 anni, Sacko Soumayla, che, come gli altri due stranieri feriti, dimorava nella tendopoli nei pressi di Rosarno dove sono accampati numerosi migranti impiegati nelle piantagioni della Piana di Gioia Tauro. Convocata una riunione d'urgenza del coordinamento delle forze di polizia nella Prefettura di Reggio Calabria.Continua a leggere

Terrore a Castellammare del Golfo - uomo esplode alcuni Colpi di fucile. Poi si suicida : Si è ucciso l'uomo che ieri sera ha creato il panico a Castellammare del Golfo, sparando colpi di fucile da casa. Si è barricato nel suo appartamento insieme alla moglie, poi ha impugnato un fucile ...

Su scooter sparano Colpi di fucile contro supermarket a Nola : Due colpi di fucile sono stati sparati la scorsa notte nella serranda di un supermercato di Nola. La polizia, che sta indagando sull'accaduto, ha acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza ...

Uccide la moglie a Colpi di fucile nel Fermano : I problemi psicologici, una separazione dolorosa e poi, da qualche mese, il tentativo di riprendere la convivenza con il marito finito però in tragedia. È il quadro che fa da sfondo all’ennesimo femminicidio. Vittima questa volta una donna di 75 anni, Silvana Marchionni, uccisa oggi in casa in contrada Corva di Porto Sant’Elpidio (Fermo) da due co...

Fermo - lite in casa finisce in tragedia : uccide la moglie con 2 Colpi di fucile : Un altro femminicidio. A meno di 24 ore dalla tragedia di Francavilla al Mare, dove un uomo ha ucciso moglie e figlia prima di suicidarsi. LEGGI ANCHE uccide la moglie e figlia 11enne: le 8 ore di ...

Uccide la moglie a Colpi di fucile nel Fermano : Una donna è stata uccisa questo pomeriggio nella sua abitazione, raggiunta - a quanto è stato possibile apprendere - da due colpi di fucile. Inutili i tentativi di soccorrerla. La donna sarebbe morta sul colpo. La ricostruzione dei fatti è al vaglio dei carabinieri del comando provinciale di Fermo. Secondo quanto appreso, a sparare sarebbe stato il...