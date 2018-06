Coldiretti | prova costume fallita per metà degli italiani

meteoweb.eu

(Di domenica 3 giugno 2018) Fallisce laper sovrappeso o addirittura obesità per quasi la(45,9 %), nonostante la corsa last minute a diete e all’attività fisica per recuperare la forma perduta: il dato emerge da una analisi dellain occasione del weekend del 2 giugno che con il caldo ha spinto glia scoprirsi in spiaggia al mare, al lago o lungo i fiumi. “Il problema di una forma non proprio longilinea riguarda 23 milioni di persone adulte lungo tutta la Penisola – rileva lain un comunicato – ma coinvolge in misura maggiore le regioni del Sud con il record della Basilicata che ha il 52,7% della popolazione in sovrappeso o obesa, seguita dall’Abruzzo con il 52,3%, dal Molise con il 51,9%, dalla Campania con il 51,1%, la Calabria con il 50,4% e la Sicilia con il 49,1% sulla base del rapporto Osservasalute“. Secondo dati ...