Club Med di Cefalù riapre | “Investiti 90 milioni” Il resort punta a reinserimento ex

Da Club di calcio a media company globale - la strategia della Roma : I giallorossi puntano su una crescente integrazione tra area media e commerciale per offrire a sponsor e partner maggiore visibilità L'articolo Da club di calcio a media company globale, la strategia della Roma è stato realizzato da calcio e Finanza - calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Diritti tv - la Lega Calcio rompe con Mediapro : i Club di Serie A votano all’unanimità la rescissione del contratto : L’infatuazione del pallone italiano per la Spagna è durata appena tre mesi. Con Mediapro è finita: la Lega Calcio ha rotto il contratto con la società di Barcellona che si era aggiudicata i Diritti tv del campionato per la cifra record di 1,05 miliardi di euro ma non aveva depositato le garanzie finanziarie. A costo di prendere meno soldi ma almeno sicuri, la Serie A tornerà presto a Sky. La risoluzione è stata votata all’unanimità: stavolta ...

Mediapro appesa a un voto - Malagò contro alcuni Club : TORINO - E' appeso a un voto il contratto fra la Lega Serie A e Mediapro , e domani mattina alle 8.15 i club si riuniranno per deliberare nuovamente sulla risoluzione del rapporto con gli spagnoli, ...

Prestiti per Medici 2018 : finanziamenti convenzionati grazie al Club Enpam : Sono tanti gli istituti di credito che hanno messo a punto i Prestiti per Medici, ovvero delle proposte di finanziamento riservate in particolare alla categoria dei Medici. Ottenere un finanziamento di questo genere è piuttosto semplice; scopriamo a seguire quali sono i Prestiti per Medici più richiesti e quali sono le offerte del 2018, soffermandoci poi anche sui Prestiti dedicati e riservati al Club Enpam. >>> CLICCA QUI E SCOPRI I ...

Mediapro : ecco le garanzie. Dossier già dato a Miccichè - i Club orientati verso il sì : Dì la tua 0 Dì la tua 0 Le garanzie di Mediapro sono già sul tavolo del presidente Gaetano Miccichè , scrive Marco Iaria su ' La Gazzetta dello Sport '. Martedì l'assemblea di Lega dovrà decidere se accettarle o se percorrere nuove strade. Il gruppo spagnolo, che si è aggiudicato i diritti tv della Serie A 2018-21 con un'offerta da 1050 ...

'Dieta Mediterranea - stile di vita tra scienza - cultura - innovazione e tradizione' : l'evento promosso dal Club Unesco di Foggia : "Dieta Mediterranea, stile di vita tra scienza, cultura, innovazione e tradizione'. Il 17 maggio presso la Camera di Commercio di Foggia un convegno promosso dal club per l'Unesco di Foggia, con il patrocinio della FICLU , Federazione ...

Diritti Tv Serie A 2018 - 2021 - MediaPro e Sky dialogano ma telefoni bollenti tra Club : Dopo mesi di discussioni feroci ieri pomeriggio a Milano è andato in scena un primo incontro ad alto livello tra Sky e MediaPro sulla questione dei Diritti tv della Serie A. Il tutto è avvenuto a pochi chilometri di distanza dall'aula di tribunale in cui si stavano scontrando gli avvocati dei due colossi. Andrea Zappia ad di Sky Italia e Jaume Roures presidente di MediaPro si sono confrontati sul tema più caldo del calcio ...

Diritti tv - gelo sui Club - Mediapro blocca i soldi : La fideiussione da un miliardo più iva non è arrivata. A poche ore dalla scadenza del pagamento dell'ultima tranche Mediapro ha premuto, invece, il tasto invio su un comunicato che non ha nulla di ...

Mediapro - Roures tranquillizza i Club : «Non sono preoccupato. I soldi ci sono» : Raures rassicura i club sulla sospensione del bando e punge Sky: «È curioso che stia facendo una campagna pubblicitaria per vendere la serie A senza avere i diritti». L'articolo Mediapro, Roures tranquillizza i club: «Non sono preoccupato. I soldi ci sono» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Diritti Tv Serie A 2018 - 2021 - dubbi Sky - MediaPro agitano i Club divisi su mosse future : La trama legata ai Diritti tv della Serie A si infittisce sempre di più e assomiglia più ad un libro giallo che ad una tematica economico-sportiva. La storia, sempre più intricata, si sta muovendo in queste ore alla vigilia dell'Assemblea della Lega a Milano su due filoni principali: da una parte ci sono i club, preoccupati per la situazione di stallo che si è venuta a creare a pochi mesi dall'inizio del prossimo ...

Precisazioni su Samsung 2018 Win Club con Galaxy S9 in regalo : rimedi alla minaccia : Sta girando moltissimo in questi giorni la vicenda relativa alla presunta Samsung 2018 Win Club, al punto che anche il sottoscritto navigando con lo smartphone all'interno di determinati siti si è imbattuto in un'iniziativa che, a conti fatti, rappresenta solo una potenziale minaccia alla sicurezza del pubblico. Secondo quanto affermato attraverso il redirect verso la pagina dell'iniziativa, in palio ci sarebbe addirittura un premio allettante ...