Cittadella-Bari 2-2 | due sberle di Bartolomei | Grosso fuori ai supplementari | in 9

Serie B - playoff : pari d'oro del Cittadella - Bari eliminato. In semifinale c'è il Frosinone : Pugliesi avanti con Galano, poi doppietta di Bartolomei. Nené porta la sfida ai supplementari ma il pareggio qualifica i padroni di casa

Cittadella Bari in diretta - LIVE dalle 18.30 : le formazioni ufficiali : LE formazioni ufficiali Cittadella , 4-3-1-2, : Alfonso; Salvi, Adorni, Varnier, Benedetti; Bartolomei, Iori, Settembrini; Schenetti; Kouamé, Vido. All: Venturato Bari , 4-3-3, : Micai; Sabelli, ...

