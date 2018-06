Cinquant' anni fa l' assassinio di Kennedy | erede di Martin Luther King

“1968-2018. Cinquant’anni dopo. Il Sessantotto nella storia” : convegno all’Università di Pisa e alla Scuola Normale Superiore : Il Sessantotto nella storia, al di là della cronaca e del mito. E’ questo il nucleo centrale del convegno internazionale “1968-2018. Cinquant’anni dopo. Il Sessantotto nella storia” che si svolge all’Università di Pisa e alla Scuola Normale Superiore il 31 maggio e il 1 giugno. “L’intenzione che ci ha guidato è quella di portare un contributo alla storicizzazione del Sessantotto – spiegano Luca Baldissara e Alessandro Breccia dell’Ateneo Pisano ...

Gratta e vinci da brividi in A1 : 400.000 euro a un Cinquantenne - più 6.000 al mese per vent'anni : La Fortuna è arrivata sull'A1. Un uomo di circa 50 anni ha vinto, grazie al Nuovo Turista per sempre , una cifra enorme: 300mila euro subito, 6mila euro al mese per 20 anni, più bonus finale di ...

Napoli - molesta per strada una ragazzina di 15 anni : la folla fa arrestare un Cinquantenne : Ha molestato una ragazzina di soli 15 anni, con insistenza. Dopo l'ultimo approccio, avvenuto per strada al centro di Napoli, è stato braccato dalla folla, che lo ha fatto arrestare in via Toledo. In ...

Violenza sessuale sulla figlia di 12 anni : arrestato Cinquantenne di Assisi : È accusato di avere violentato la figlia di 12 anni un cinquantenne della provincia di Perugia arrestato dai carabinieri che hanno eseguito a suo carico un'ordinanza di custodia cautelare in carcere. La notizia è riportata da La Nazione e sulla vicenda i militari mantengono il riserbo."Te lo faccio, così ti puoi difendere da chi ti vuole violentare" sarebbero state le parole dell'uomo alla bambina, secondo quanto si legge ...

Voghera - arrestato Cinquantenne : deve scontare due anni e otto mesi : Voghera , Pavia, , 15 maggio 2018 - I carabinieri hanno arrestato a Voghera un pregiudicato cinquantenne che deve scontare una pena di due anni, otto mesi e ventidue giorni di reclusione. L'uomo è G.Z.

Valle del Belìce 1968/2018 Cinquant'anni dal terremoto : Un francobollo speciale per ricordare i 50 anni del sisma del Belìce A svelarlo il responsabile nazionale per la Filatelia di Poste Italiane Sarà svelato ufficialmente domani il francobollo ...

Cinquant’anni di Martini Racing : Rossa la striscia centrale, azzurre e blu quelle laterali. Con il logo Martini al centro. Dai rally, ai prototipi, fino alle monoposto di F1, solo per citare le corse su quattro ruote: Martini Racing per gli amanti del motorsport significa mezzo secolo di passione, di corse, di vittorie e di piloti leggendari. E i momenti […] L'articolo Cinquant’anni di Martini Racing sembra essere il primo su MotoriNoLimits | Auto, F1, motori, ...

'68 - Cinquant'anni da quel maggio : le iniziative : Incontri, Concerti e Immagini' una rassegna di spettacoli e incontri realizzata in collaborazione con il Conservatorio 'Arrigo Boito' e il Barezzi Festival. Infine, ad arricchire ulteriormente il ...

Citroen Mehari - i Cinquant’anni si festeggiano con una art car – FOTO : Cinquant’anni fa debuttava la Citroen Mehari. Quella che, per dirla come Arnaud Belloni, Direttore Marketing e Comunicazione del marchio Citroën, “rappresentava la cultura pop in stile francese”. Per festeggiare il mezzo secolo di vita della sua vettura più anticonformista, e i due anni dall’arrivo della sua versione moderna e a emissioni zero E-Mehari, la casa francese ha affidato allo stilista Jean-Charles de ...

Cinquant’anni esatti dal maggio del ’68 raccontati nell’infografica di Stampaprint : Sono passati cinquant’anni esatti da quel maggio del ’68 che aveva infiammato le piazze di tutto il mondo. Potremmo parlare

Vespa Primavera - i primi Cinquant’anni si festeggiano nel museo rinnovato – FOTO : La Primavera fu senza dubbio una delle Vespa più amate, oltre a diventare ben presto un’icona del lifestyle all’italiana. Fu messa in produzione nel 1968 e andò in pensione nel 1982. Oggi la sua erede ne fa propri i valori di dinamismo, gioventù, tecnologia, sicurezza e anche attenzione per l’ambiente. Ma oggi si festeggiano soprattutto i suoi primi cinquant’anni, e lo si fa in un modo davvero speciale. Per ...

Cinquanta anni fa i Pink Floyd al Piper - un concerto e una mostra per ricordare l'evento : Un evento unico, un concerto e una mostra sui Pink Floyd per ricordare i loro primi spettacoli a Roma. Esattamente 50 anni fa quattro illustri sconosciuti, Roger Waters, Rick Wright e Nick Mason, con ...

Usa - si sposano per la seconda volta a Cinquant’anni dal divorzio : Usa, si sposano per la seconda volta a cinquant’anni dal divorzio Erano convolati a nozze nel ’55, ma dopo otto anni si sono detti addio Continua a leggere

Sesto San Giovanni. Cinquantenne in stato di decomposizione in via Campestre : Si sarebbe suicidata la donna di 52 anni trovata morta a Sesto San Giovanni. Il corpo era già da giorni