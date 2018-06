Cina | sostegno a sforzi Corea Nord-Usa per summit Trump-Kim

Coree - Cina : sostegno sforzi Trump-Nord : 17.25 La Cina sostiene gli sforzi di Usa e Corea del Nord per trovare un compromesso in vista del summit del 12 a Singapore tra Kim Jong-un e Trump. Pechino valuta positivamente i progressi in vista del vertice, spiega la portavoce del ministero Esteri, punto di possibile svolta nelle delicate questioni della penisola coreana. E si aspetta che Corea del Nord e Usa raggiungano risultati auspicati dalle due parti e dalla comunità internazionale, ...

Corea del Nord ha il sostegno di Russia e Cina per le trattative tra Trump e Kim - : In questo mondo, il paese sarà in grado di agire in maniera "sovrana e indipendente" dai dettami degli Stati Uniti, il cui "unico desiderio è quello di conquistare e controllare il mondo intero con ...