Cina | la “tribù delle caverne” a duemila metri contro il governo | non vuole trasferirsi

(Di domenica 3 giugno 2018) A oltredi altitudine, incastonato tra le formazioni carsiche della provincia del Guizhou, il villaggio di Zhongdong non nesapere di lasciare il posto alla modernizzazione “con caratteristiche cinesi”, lanciata dall’amministrazione Xi Jinping per rimuovere le ultime sacche di povertà dalle aree più remote della. “Non la definirei una bella vita. Ma qui, nella grotta, non abbiamo bisogno di far fronte al freddo in inverno o al caldo in estate. I funzionari governativi sono venuti molte volte, ma non vogliamo trasferirci”, commenta ai microfoni del South China Morning Post Luo Dengguang, uno dei cento abitanti che popolano Zhongdong, l’insolita comunità nata in una grotta nel Getu River National Park, prima che la riserva divenisse paradiso dei climber. Larga oltre 100, alta 50 e profonda 230, la caverna ospita 18 ...