Ciclismo – Ravanelli al top | domina e vince il Trofeo De Gasperi!

(Di domenica 3 giugno 2018) Grandissima impresa per SimonealAlcide de Gasperi: seconda vittoria di fila per l’atleta giallo-nero Bergamasco, classe 1995,segna la sua seconda vittoria di stagione, a soli 6 giorni dall’affermazione alMatteotti. Solo al comando per 80 chilometri,taglia il traguardo dell’internazionale che da Bassano del Grappa arriva a Borgo Valsugana in perfetta solitudine. “Abbiamo affrontato la prima salita, il passo Sella, con l’idea di fare un po’ di selezione – racconta Simone-. Siamo rimasti in una trentina e sulla prima salita del circuito finale (da ripetere quattro volte) ho deciso di prendere l’iniziativa e ho percorso gli ultimi 80 chilometri da solo. E’ stata dura ma sono felicissimo. Ringrazio tutto il team e la mia famiglia, questa vittoria è per ...