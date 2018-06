Ciclismo – Coppa Nazioni U23 | Battistella secondo assoluto | vince lo sloveno Pogcar

Ciclismo cross – Coppa del mondo - buoni piazzamenti per Fontana e Teocchi nella terza prova : Il Prorider 6° nello Short Track e 16° nella XCO a Nove Mesto na Morave, la bergamasca dodicesima nella gara femminile Under 23 di cross country olimpico Marco Aurelio Fontana sesto nello Short Track e sedicesimo nella prova maschile élite XCO. Chiara Teocchi dodicesima fra le Donne Under 23 nella XCO. E’ questo il raccolto del Team Bianchi Countervail nel week-end di Coppa del mondo (25-27 maggio) a Nove Mesto na Morave, in Repubblica ...

Ciclismo – Coppa delle Nazioni in Repubblica Ceca : Piccot con gli azzurri : Michel Piccot convocato da Davide Cassati per la Coppa delle Nazioni in Repubblica Ceca Grande soddisfazione per la Biesse Carrera! Il nostro Michel Piccot è stato convocato da Davide Cassani e dal Commissario Tecnico della Nazionale, Marino Amadori, per partecipare al Gran Prix Priessnitz, prova di Coppa delle Nazioni Under 23, che si terrà in Repubblica Ceca dal 31 Maggio al 3 Giugno. “Sono molto contento sia per me che per la squadra ...

Ciclismo – Coppa del Mondo XCO : un grande Tempier secondo in Coppa del Mondo ad Albstadt : Il francese Tempier preceduto solo da Schurter. Teocchi quarta nella gara femminile Under 23 A un passo dal successo. Stephane Tempier (Team Bianchi Countervail) si è piazzato secondo con Methanol CV a 16″ da Nino Schurter nella seconda prova della Coppa del Mondo XCO disputata ad Albstadt (Germania) domenica 20 maggio. Terzo Mathieu Van der Poel. Tempier ha emulato il suo miglior risultato di sempre in Coppa del Mondo, ottenuto nel 2017 ...

Ciclismo – Coppa Nazioni Jrs : Piccolo conquista il secondo posto nel Trophee Centre Morbihan : L’azzurro veste le Maglie di Miglior Giovane, Miglior Scalatore e Combinata: “non mi aspettavo questi risultati” Dopo il secondo posto di tappa e di classifica conquistato ieri alla prima frazione del Trophee Centre Morbihan, quarta prova di Coppa delle Nazioni UCI Juniores (Francia), oggi Andrea Piccolo e tutti gli azzurri del CT De Candido hanno mantenuto la promessa. Piccolo si conferma secondo nella classifica generale e ...

Ciclismo : il Team Bianchi Countervail pronto a correre la seconda prova di Coppa del Mondo : Il Team Bianchi Countervail ha intenzione di vincere la seconda prova di Coppa del Mondo ad Albstadt in Germania, in programma in questo fine settimana Doppio impegno per i biker del Team Bianchi Countervail nella seconda prova di Coppa del Mondo ad Albstadt (Germania). Venerdì 18 maggio, dalle 18.15, Nadir Colledani, Marco Aurelio Fontanae Stephane Tempier saranno in azione nella gara maschile di Short Track, che vedrà impegnati quaranta ...

Domani - sabato 12 maggio - a Carbonia - si svolgerà il '1° Trofeo LG Crea Coppa Città di Carbonia' di Ciclismo per la categoria Giovanissimi. : L'evento è organizzato dalla Scuola di ciclismo Giovanile VDS Monteponi, con il patrocinio del comune di Carbonia, il quale ha accolto con favore l'iniziativa con la ferma convinzione che «lo sport ...