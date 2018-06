Che succede se cercate di partire con una delle 300 mila carte di identità elettroniche

agi

(Di domenica 3 giugno 2018) Le circa trecentod'identitàemesse "con chip difettoso", cioè "con dati non riportati correttamente in una parte secondaria del microprocessore", sono "perfettamente funzionanti", assicura il Poligrafico dello Stato. A sollevare il dubbio era stato il Messagero che nella sua edizione cartacea dà conto della decisione del poligrafico di scrivere a 300cittadini per mettere a disposizione la sostituzione gratuita del documento. Una notizia che il Poligrafico contesta come fonte di "un inutile allarme per i cittadini". "Ribadiamo che nessun cittadino italiano è stato respinto alle frontiere, né potrà esserlo in quanto questemantengono inalterata la loro caratteristica di strumento sicuro di identificazione fisica e digitale, ...