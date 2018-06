Cdp | banco prova Governo | Tononi in pole per presidenza

sportfair

: Lo sgambetto di #Mattarella è dovuto al #rebus #nomine ma quale difesa #Costituzione #IOVOGLIOSAVONA #Salvini… - alessio_papi : Lo sgambetto di #Mattarella è dovuto al #rebus #nomine ma quale difesa #Costituzione #IOVOGLIOSAVONA #Salvini… -

(Di domenica 3 giugno 2018) Roma, 3 giu. (Adnkronos) – – E’ una delle prime prove e sicuramente una delle più difficili. C’è chi giura che sia stata oggetto di negoziazione tra M5S e Lega tanto quanto la spartizione dei ministeri. Il 16 giugno scade il termine per le presentazione delle liste in Cassa Depositi e Prestiti, i cui vertici sono in scadenza. E lì già si capirà quali sono le indicazioni che porteranno alla sostituzione di Fabio Gallia e Claudio Costamagna. Quest’ultimo, in realtà, sarebbe ancora in corsa per mantenere la poltrona di presidente, anche se, a quanto apprende l’Adnkronos, sarebbe piuttosto inviso alle due forze di. Proprio per questo, benché la nomina sullaspetti alle fondazioni, a prevalere sull’uscente Costamagna ci sarebbe il bocconiano Massimo. Di certo, le caratteristiche devono essere le stesse: ovvero una grande ...