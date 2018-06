Caudo | Scritte fasciste contro Centro Culturale Tufello

romadailynews

(Di domenica 3 giugno 2018) Roma – Giovanni, candidato presidente delsinistra nel Municipio III, ha rilasciato in una nota alcune dichiarazioni. “Denunciamo un nuovo episodio di intimidazione di estrema destra nel territorio del III Municipio, dopo quello di pochi giorni fa a Talenti. Questa volta il bersaglio è stato ildi Cultura Popolare del. E’ stato oggetto diinneggianti a una organizzazione di estrema destra, croci celtiche e minacce”. “Ilieri sera aveva organizzato, come fa abitualmente, un’iniziativaaperta al quartiere. Durante la notte sono apparse le. Oltre ad esprimere tutta la mia solidarietà agli animatori deldi Cultura Popolare del, ribadisco la necessità di non sottovalutare questi episodi. Che si verificano troppo frequentemente nel territorio del III Municipio.” L'articolo ...