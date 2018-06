Catania | Salvini improvvisa un comizio davanti all’albergo | “Accogliamo chi fugge da

ilfattoquotidiano

: Il vicepremier Salvini contestato durante la prima visita a Catania - repubblica : Il vicepremier Salvini contestato durante la prima visita a Catania - LegaSalvini : #Salvini: A volte le cose improvvisate sono le più belle, e questi sono per me i migliori sondaggi! Grazie Catania!… - SkyTG24 : Salvini a Catania: 'Basta alla Sicilia campo profughi d'Europa' -

(Di domenica 3 giugno 2018) Durante il suo tour in Sicilia, Matteo, alla sua prima domenica da ministro dell’Interno, hato unall’albergo di. E lì, alla folla radunata per il leader della Lega, ha ribadito i capisaldi del programma di governo. Alzando i toni, come sempre, soprattutto sul tema dei migranti. “Va bene accogliere persone che fuggono dalla guerra – ha detto – ma l’Africa in Italia non ci sta” L'articolounall’albergo: “Accogliamo chida guerre, ma l’Africa in Italia non ci sta” proviene da Il Fatto Quotidiano.