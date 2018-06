Catania | Salvini improvvisa comizio | “Accogliamo chi fugge da guerre | ma l’Africa in

Catania - Salvini improvvisa un comizio davanti all’albergo : “Accogliamo chi fugge da guerre - ma l’Africa in Italia non ci sta” : Durante il suo tour in Sicilia, Matteo Salvini, alla sua prima domenica da ministro dell’Interno, ha improvvisato un comizio davanti all’albergo di Catania. E lì davanti, alla folla radunata per il leader della Lega, ha ribadito i capisaldi del programma di governo. Alzando i toni, come sempre, soprattutto sul tema dei migranti. “Va bene accogliere persone che fuggono dalla guerra – ha detto – ma l’Africa in ...

Salvini a Catania : 'Basta alla Sicilia campo profughi d'Europa' - : "Non basta piangere sui morti, per salvare le vite bisogna impedire gli sbarchi" ha detto il ministro dell'Interno durante una conferenza stampa col candidato sindaco del centrodestra Pogliese. Più ...

Salvini a Catania : «Migranti - stop agli sbarchi. Basta Sicilia campo profughi Ue» : Giornata Siciliana per Matteo Salvini che nel pomeriggio sarà a Pozzallo, in uno dei luoghi simbolo dell'emergenza migranti. Il ministro dell'Interno ha tenuto a Catania una conferenza...

Salvini a Catania : «Migranti - stop agli sbarchi. Basta Sicilia campo profughi Ue» : Giornata Siciliana per Matteo Salvini che nel pomeriggio sarà a Pozzallo, in uno dei luoghi simbolo dell'emergenza migranti. Il ministro dell'Interno ha tenuto a Catania una conferenza...

Salvini a Catania : 'Migranti - serve buon senso. Basta Sicilia campo profughi Ue' : 'L'alleanza con il M5s è di governo, con un patto da realizzare, non politica. Un contratto che contiene molte iniziative previste nel programma del centrodestra. Se riusciremo con il M5s, che ho ...

Catania - Salvini contestato dai centri sociali : "Ci sono cose più importanti" : Matteo Salvini è arrivato in Sicilia. Il ministro degli Interni di fatto si è recato sull'isola per controllare con i suoi occhi i porti, come quello di Pozzallo, dove arrivano giornalmente i migranti che sbarcano nel nostro Paese. Al suo arrivo a Catania, Salvini è stato accompagnato da diversi sostenitori durante una passeggiata in città. Ma ad attenderlo c'erano anche alcuni contestatori appartenenti ai centri sociali. Gli attivisti dei ...

Salvini a Catania : «Migranti - serve buon senso. Basta Sicilia campo profughi Ue» : Giornata Siciliana per Matteo Salvini che nel pomeriggio sarà a Pozzallo, in uno dei luoghi simbolo dell'emergenza migranti. Il ministro dell'Interno ha tenuto a Catania una conferenza...

Salvini a Catania : 'Migranti - meno sbarchi. E basta Sicilia campo profughi Ue' : 'L'alleanza con il M5s è di governo, con un patto da realizzare, non politica. Un contratto che contiene molte iniziative previste nel programma del centrodestra. Se riusciremo con il M5s, che ho ...

Il neo ministro degli Interni a Catania Salvini accolto tra fischi e contestazioni : Il leader della Lega ha minimizzato , 'Andiamo avanti', ed ha risposto a qualche domanda sull'agenda di governo e sulla politica nazionale durante la conferenza stampa. Nuovi morti in mare, Salvini: '...

Salvini a Catania : «Migranti - meno sbarchi. E basta Sicilia campo profughi Ue» : Giornata Siciliana per Matteo Salvini che nel pomeriggio sarà a Pozzallo, in uno dei luoghi simbolo dell'emergenza migranti. Il ministro dell'Interno ha tenuto a Catania una conferenza...

Catania - fischi e urla per Matteo Salvini : Il neo ministro degli Interni: «C’è un unico modo per salvare queste vite: meno gente che parta, più rimpatri».

Catania - Salvini : "Di Maio - fai un passo di lato come me" : Anche la Presidente Elisabetta Casellati non sembra essere riuscita a smuovere le acque. Tutti i protagonisti di questa fase post elettorale sono fermi sulle rispettive posizioni: il Movimento 5 Stelle non vuole sentir parlare di un Governo con Berlusconi e, al tempo stesso, la Lega non ha nessuna intenzione di lasciare il centrodestra per andare al Governo, come componente minoritaria, insieme ai 5 Stelle.Matteo Salvini era talmente convinto ...

Lega : Salvini mercoledì a Catania - nuovi circoli a Palermo : Palermo, 16 apr. (AdnKronos) - Prosegue a Palermo la crescita dei circoli che fanno riferimento alla Lega. Durante un incontro della base locale nella segreteria del deputato leghista all'Assemblea regionale siciliana, Tony Rizzotto, infatti, sono state tracciate le linee guida del partito in vista