Castan mostra la cicatrice | la lettera da brividi del difensore

(Di domenica 3 giugno 2018) IlLeandroha attraverso un momento difficile, sono passati quattro anni dalla scoperta del cavernoma alla testa, poi l’operazione ed adesso il calciatore è tornato ad alti livelli. Ecco il messaggio del calciatore su Instagram. “Dio miquestacome segno di rinascita: oggi sono un padre, un marito e un amico migliore di allora. Prima guardavo la miae mi lamentavo per tutto quello che avevo perso in quel momento. Ora Dio miquestacome segno di rinascita: oggi sono un padre, un marito e un amico migliore di allora. Ogni volta guardo questae ricordo tutto quello che ho passato fino ad oggi, e non importa quante volte io fallisca, ogni giorno che mi alzo dal letto Dio mi dà un’altra occasione per inseguire i miei sogni. Non è mai troppo tardi per sognare. Dio ha il controllo della mia vita! Non mi arrendo mai. ...