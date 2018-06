Cast e personaggi di The Fall 2 | al via il 3 giugno su Rai4 | anticipazioni finale prima

Cast e personaggi di Casa Howard con Hayley Atwell - anticipazioni episodi 1° giugno su Sky Uno : Il Cast e personaggi di Casa Howard arrivano da stasera, 1° giugno, su Sky Uno. La miniserie inglese, trasmessa su BBC, è la trasposizione dell'omonimo romanzo capolavoro di E.M. Forster. Il prodotto andrà in onda in quattro serate in una prima assoluta per l'Italia. Casa Howard racconta la storia delle sorelle Margaret ed Helen Schlegel, indipendenti e non convenzionali. Attraverso le loro vicende - e quelle degli uomini che le circondano - ...

Cast e personaggi di The State : la serie inglese sull’Isis che “entra” nel Califfato sbarca su Focus il 30 maggio : Focus ha preso vita solo qualche giorno fa ma è già pronta ad ospitare Cast e personaggi di The State la serie tv britannica che entra nel Califfato e racconta l'Isis attraversando la mente di chi vive il culto della morte. Al centro della storia c'è la vita di quattro giovani musulmani britannici che, decidi ad unirsi alla Jihad, partono per la Siria. Questo è l'incipit della serie che sbarca oggi, 30 maggio, in chiaro su Focus a partire ...

Cast e personaggi di Radici : anticipazioni del remake di Roots su Rete4 in onda il 30 e 31 maggio : Cast e personaggi di Radici sono pronti a tenere compagnia al pubblico di Rete4 a partire da oggi e domani, 30 e 31 maggio. Una doppia puntata darà il via al remake di Roots, la serie rivelazione degli anni '70, che porterà sul piccolo schermo la vita di Kunta Kinte e tutto quello che i suoi occhi hanno visto dal rapimento alla vendita ad un coltivatore alla nuova vita per lui e i suoi eredi. In Cast e personaggi di Radici sarà Malachi Kirby ...

Le verità nascoste : Cast e personaggi : La Verdad – Le verità nascoste è il nome della nuova fiction di Canale 5: ecco tutto il cast ufficiale e il profilo dei personaggi Le verità nascoste – La Verdad si preannuncia una serie davvero ricca di sorprese e suspense. A pochi giorni dalla messa in onda sul canale spagnolo Telecinco, la serie Mediaset debutta anche nel palinsesto italiano con una prima visione assoluta su Canale 5. Ecco il cast e il profilo dei personaggi. Le ...

Cast e personaggi de Le Verità Nascoste : Elena Rivera e Jon Kortajarena legati a doppio filo? Anticipazioni 25 maggio : Nuova scommessa spagnola per Canale 5 che questa sera lancia Cast e personaggi de Le Verità Nascoste a pochi giorni dalla messa in onda in Patria. In attesa dei Mondiali, la rete ammiraglia Mediaset ha deciso di optare per una produzione spagnola su Telecinco con protagonisti Elena Rivera e il misterioso Jon Kortajarena. Sono loro i protagonisti al centro di Cast e personaggi de Le Verità Nascoste che racconterà la storia di una coppia di ...

Cast e personaggi di Prima della notte : Dario Aita al fianco di Fabrizio Gifuni e Lorenza Indovina : Un film della mafia ma senza mafiosi, questo dovranno fare Cast e personaggi di Prima della notte il film tv in onda oggi, 23 maggio, portando sul piccolo schermo la storia di Pippo Fava, il giornalista ucciso dalla mafia ormai più di trent'anni fa. Un film di denuncia che racconta la vita e la morte tramite il racconto diretto firmato da Daniele Vicariche ha messo insieme le fasi finali dello scrittore che decise di tornare a Catania per ...

Cast e personaggi di Hawaii Five-0 8 - al via su Rai2 dal 22 maggio : trame e programmazione : Al via una grande rivoluzione nel Cast e personaggi di Hawaii Five-0 8. La nuova stagione debutta stasera, 22 maggio, in prima assoluta su Rai2 e accoglie nel entry nella squadra di Danny e Steve. Come è noto, lo scorso anno Daniel Dae Kim e Grace Park hanno lasciato la serie, dando spazio a nuovi personaggi. Meaghan Rath interpreta Tani Ray, brillante allieva dell'Accademia di Polizia cacciata per insubordinazione che ora lavora come bagnina ...

Ufficiali Cast e personaggi di Narcos 4 - atteso in autunno : volti nuovi e un ritorno dall’ultima stagione : Prende forma, ormai per intero, la rosa di cast e personaggi di Narcos 4, la nuova stagione dell'acclamata serie Netflix sul narcotraffico diventata un cult negli ultimi tre anni. Parlando con Variety agli LA Screenings, il produttore esecutivo Eric Newman ha rivelato i nomi dei principali membri del cast della prossima stagione, che lascia la Colombia per raccontare il traffico di cocaina in Messico. Al protagonisti precedentemente ...

Cast e personaggi di Tredici 2 - su Netflix il 18 maggio : Clay scoprirà tutta la verità sulla morte di Hannah? : Li avevamo lasciati sconvolti, dopo aver ascoltato l'audio di quelle cassette, e ora Cast e personaggi di Tredici 2 debuttano su Netflix per raccontarci il seguito della loro storia. Da oggi, 18 maggio, approda la seconda stagione della serie, che lo scorso anno è diventato un vero e proprio fenomeno di culto. Le tematiche narrate in 13 Reasons Why sono state in parte lodate dal pubblico, mentre alcune famiglie hanno condannato la scelta della ...

Il Capitano Maria : Cast e profilo personaggi : Grandissimo successo per la nuova fiction di Rai 1 “Il Capitano Maria” con protagonista Vanessa Incontra. Scopriamo il profilo dei personaggi e il cast completo Il Capitano Maria è un successo. Record d’ascolti per la nuova fiction di Rai 1 che vede tra i protagonisti principali la bravissima Vanessa Incontrada. La serie, diretta da Andrea Porporati, è compatta da quattro episodi ed è prodotta dalla Palomar di Carlo Degli ...

Cast e personaggi de Il Confine - al via su Rai1 il 15 maggio : anticipazioni prima puntata : Al via da stasera Cast e personaggi de Il Confine, nuova miniserie di Rai1 che racconta l'amicizia tra tre ragazzi di Trieste non ancora ventenni, che alla soglia dell’esame di maturità si ritrovano catapultati in trincea a vivere da vicino il feroce dramma della guerra e non solo. Amore e altri sentimenti saranno al centro della vicenda e rappresenteranno la spinta che li farà crescere con coraggio anche tra bombe e orrore. Il Confine è frutto ...

Cast e personaggi di Piccole Donne al via su Sky Uno l’11 maggio con Angela Lansbury e la figlia di Uma Thurman : Al grido di Sky in Love da oggi, 11 maggio, Cast e personaggi di Piccolo Donne saranno l'emblema di tre settimane dedicate all'amore. Una programmazione interamente dedicata all'amore prenderà il via oggi proprio con la miniserie che vedrà sul piccolo schermo, tra le altre, anche Angela Lansbury e la figlia di Uma Thurman, Maya Hawke. Saranno loro le paladine di Cast e personaggi di Piccole Donne, l'ennesima trasposizione del capolavoro di ...

Cast e personaggi de Il Miracolo al via su Sky Atlantic : Guido Caprino un premier sui generis : Cast e personaggi de Il Miracolo sono pronti a conquistare il pubblico di Sky Atlantic con il primo episodio della nuova serie di Niccolò Ammaniti. Dramma, mistero e alta tensione, queste sono le caratteristiche di una serie rude che racconterà le vite stravolte di tutti coloro che entreranno in contatto con un fenomeno inspiegabile, una statuetta che lacrima sangue umano, maschile privo di infezioni e di malattie. Il primo episodio è già ...