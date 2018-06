Casa nuova? A Ollolai | in Sardegna | costa un euro | e la vita diventa un reality

Tutti gli amici di Carmen Consoli in concerto a Catania per la nuova Casa di Namastè (video) : Carmen Consoli in concerto a Catania porta la sua musica per una buona causa. La Cantantessa ha scelto la location di Piazza Duomo, in modo che si potessero accogliere un numero maggiore di fan che hanno polverizzato la prima parte dei biglietti messi a disposizione per l'evento organizzato con tanti colleghi ospiti. Ad aprire la puntata sono stati Elisa con la Bandabardò, che hanno anche duettato con la padrona di casa. La scaletta si è ...

Come sarà la nuova Casa di Fedez e Chiara Ferragni : Manca poco: tra pochi giorni Chiara Ferragni, Fedez e il piccolo Leone andranno a vivere nella loro nuova casa. È un attico dei palazzi progettati da Zaha Hadid nel quartiere City Life, il posto del momento a Milano. Si trova a pochi passi dall’altro attico di 270 metri quadrati (nelle residenze Libeskind), dove vivevano prima che arrivasse il piccolino e che, ora, hanno messo in affitto, a 10mila euro al mese. LEGGI ANCHEDove andranno a ...

FABIANA BRITTO/ La showgirl pronta ad entrare nuovamente nella Casa per... (Grande Fratello 2018) : FABIANA BRITTO al Grande Fratello 2018, e quella doccia hot con Alessia Prete. Matteo Gentili a "distanza di sicurezza" per evitare di alimentare altre polemiche?(Pubblicato il Tue, 29 May 2018 23:55:00 GMT)

Fedez e Chiara Ferragni mostrano la nuova Casa su Instagram : La casa da single in affitto per 10mila euro al mese sul sito Idealista (270 metri quadri, nella residenza Hadid di CityLife, Milano). E la nuova casa, quella nella quale Fedez vivrà con la compagna Chiara Ferragni e il piccolo Leone, mostrata sui social. “New Home is almost ready”, scrive proprio Chiara sul suo profilo Instagram mostrando il soggiorno in un video. Per il momento, lei e la sua famiglia sono in hotel: aspettano che ...

Chiara Ferragni e Fedez - nuova Casa a Milano / Video : le prime immagini del super-attico di CityLife : Chiara Ferragni e Fedez, quasi pronta la nuova casa a Milano. La fashion blogger pubblica le prime immagini del super-attico nel complesso di CityLife(Pubblicato il Tue, 29 May 2018 14:50:00 GMT)

Calciomercato - il Lecce punta forte per un nuovo trequartista : i nomi. E giovedì apre la nuova Casa del Settore Giovanile : Nemmeno il tempo di godersi le prime ore di vacanza che l'entourage del Lecce è già al lavoro per la prossima stagione. Quella 2018/19 sarà la stagione della rinascita, del nuovo approdo nel calcio ...

La nuova Casa di Fedez e Chiara Ferragni a Milano è quasi pronta : le prime foto del lussuoso attico : La nuova casa di Fedez e Chiara Ferragni a Milano è quasi pronta! Lo fanno sapere direttamente via Instagram i due neo genitori che, rientrati da alcuni giorni in Italia dopo aver trascorso i mesi di gravidanza a Los Angeles, sono pronti a entrare nella loro nuova abitazione! Dal rientro in Italia fino ad oggi, Fedez e Chiara hanno dovuto soggiornare in un hotel milanese, in attesa che fossero ultimati i lavori di ristrutturazione del nuovo ...

Alessia Prete nuova finalista?/ Come è cambiata dopo l'ingresso in Casa della madre? (Grande Fratello 2018) : Alessia Prete, Come è cambiata dopo l'ingresso in casa della madre? Una sorpresa la settimana scorsa che ha rivoluzionato il modo di vedere le cose con Matteo Gentili? (Grande Fratello 2018)(Pubblicato il Tue, 29 May 2018 07:15:00 GMT)

L’impegno per dare un nuova Casa ai cani radioattivi di Chernobyl : Quando la devastante esplosione del reattore della centrale nucleare costrinse gli abitanti a scappare, i cani rimasero sul posto ma molti di loro sono sopravvissuti dando vita a interi branchi i cui cuccioli ora si cerca di curare per dargli una nuova casa.Continua a leggere

Roma - nuova Casa al Bioparco per tre cuccioli orso bruno salvati in Albania : ... coppia di serpenti amoreggia a Porta Latina 18 maggio 2018 I cani si educano a calci: animalisti contro un concorrente del Grande Fratello 18 maggio 2018 Wwf: 7.000 le specie minacciate nel mondo. E ...

Alla scoperta di Ottotipi - una nuova Casa editrice in cerca di 'lettori curiosi' : I fondatori, manco a dirlo, sono ' Ottotìpi ', otto fortissimi lettori appassionati di editoria, ognuno con uno sguardo specifico del mondo editoriale, che una sera a cena decidono di utilizzare il ...

Fabiana Britto - nuova concorrente del Grande Fratello 2018/La modella resterà nella Casa per un paio di giorni : Fabiana Britto, modella e showgirl brasiliana, ieri sera ha varcato la porta del Grande Fratello: resterà nella Casa per un paio di giorni come accaduto per il Ken umano.(Pubblicato il Wed, 23 May 2018 08:11:00 GMT)

Fabiana Britto - nuova concorrente del grande Fratello 2018/ Chi è la Modella e Playmate - entrerà nella Casa? : Fabiana Britto, Modella e showgirl di origini brasiliane, questa sera potrebbe varcare la porta rossa e diventare, a tutti gli effetti, la nuova concorrente del grande Fratello 15.(Pubblicato il Tue, 22 May 2018 08:48:00 GMT)

GF15 - l'anticipazione di Barbara D'Urso : 'Martedì nella Casa entrerà una nuova inquilina - formosa e bella' : La casa del Grande Fratello tra eliminazioni e squalificati ha perso diversi inquilini, per questo i produttori del reality hanno pensato a un nuovo ingresso . A dare l'anticipazione è la stessa ...