Carabiniere napoletano fa sesso in caserma e si segna lo straordinario | indagato

ilmattino

: RT @tv2000docfilm: #2giugno - Festa della Repubblica italiana ???? ???? ???? In onda su #Tv2000 #SalvodAcquisto con @BeppeFiorello Il film racc… - FERNANDOFISCON : RT @tv2000docfilm: #2giugno - Festa della Repubblica italiana ???? ???? ???? In onda su #Tv2000 #SalvodAcquisto con @BeppeFiorello Il film racc… - Ale_Ceraso : RT @tv2000docfilm: #2giugno - Festa della Repubblica italiana ???? ???? ???? In onda su #Tv2000 #SalvodAcquisto con @BeppeFiorello Il film racc… - paola_saluzzi : RT @tv2000docfilm: #2giugno - Festa della Repubblica italiana ???? ???? ???? In onda su #Tv2000 #SalvodAcquisto con @BeppeFiorello Il film racc… -

(Di domenica 3 giugno 2018) Ha avuto un rapporto sessuale di notte in unadi Ravenna, con una donna conosciuta poco prima in un bar. Per farlo, un appuntato scelto dei carabinieri di 48 anni avrebbe ingannato il piantone ...