Carabiniere fa sesso in caserma e si segna lo straordinario : indagato - : Un appuntato dovrà rispondere del reato di truffa e falso ideologico per i fatti commessi a Ravenna a gennaio. Il militare nel frattempo è stato trasferito

Ravenna - Carabiniere porta due donne in caserma : fa sesso con una di loro e poi segna ora di straordinario : Truffa e falso. Sono queste i reati contestati a un appuntato dei carabinieri indagato a Ravenna. Ma la vicenda giudiziaria del militare supera non solo le norme del codice penale ma i limiti della farsa. Il pubblico ufficiale è accusato di aver portato in caserma di notte due donne, con una delle quali avrebbe avuto un rapporto sessuale. I fatti risalgono all’11 gennaio e il militare nel frattempo è stato trasferito, riferisce il Resto del ...