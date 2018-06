eurogamer

: Capcom rinnova il marchio di Deep Down fino al 2020 #Capcom - Eurogamer_it : Capcom rinnova il marchio di Deep Down fino al 2020 #Capcom -

(Di domenica 3 giugno 2018) Dopo la prima presentazione risalente al lontano 2013, dinon si è più saputo nulla e gli appassionati del genere si erano ormai rassegnati alla sua possibile cancellazione.Ebbene come riporta Dualshockers,hato ildel titoloal, e questa nuova estensione della licenza potrebbe far presagire che comunque, alla fine, qualche progetto che comprenda il gioco vi è.Il publisher ha tempoalper poter pubblicare il gioco con questo nome, si tratta infatti dell'ultima estensione possibile del. Trascorso il periodo ilnon apparterrà più ae non potrà più essereto.Read more…