Canoa slalom | Europei 2018 | nel C1 maschile doppietta britannica | nel K1 donne in trionfo

Canoa slalom - Europei Praga 2018 : Stefanie Horn - Stefano Cipressi e Roberto Colazingari si fermano in semifinale : Grande delusione per l’Italia nell’ultima giornata di gare degli Europei 2018 di Canoa slalom, in corso di svolgimento a Praga (Repubblica Ceca). Nella sessione mattutina tutti e tre gli azzurri impegnati in semifinale sono stati eliminati e quindi sfumano per loro i sogni di una medaglia. Partiamo dal K1 femminile dove Stefanie Horn non potrà difendere l’argento conquistato lo scorso anno ed esce di scena in semifinale con una prova sottotono. ...

Canoa slalom - Europei Praga 2018 : i risultati delle gare a squadre. Italia all’11° posto nel K1 maschile : Si sono disputate nel pomeriggio le prime finali a squadre degli Europei di Canoa slalom, in corso di svolgimento a Praga, in Repubblica Ceca: l’Italia era presente soltanto nel K1 maschile, dove ha raccolto l’11° posto, mentre non era in gara nel C2 maschile e nel C1 femminile. Nel K1 maschile oro ai padroni di casa della Repubblica Ceca, che fanno percorso netto in 101.79. Piazza d’onore per la Polonia, che compie percorso ...

Canoa slalom - Europei Praga 2018 : Giovanni De Gennaro chiude al nono posto nel K1 - oro per lo sloveno Peter Kauzer : Sfumano sul più bello i sogni di gloria di Giovanni De Gennaro agli Europei 2018 di Canoa slalom, in corso di svolgimento a Praga (Repubblica Ceca). Il 25enne azzurro ha chiuso la finale del K1 al nono posto con il tempo di 94.96 e un distacco dalla vetta di 3.94 secondi. L’atleta bresciano aveva fatto sperare in una medaglia dopo l’ottima prestazione in semifinale, in cui aveva ottenuto la quarta posizione. Nella run decisiva De Gennaro non è ...

Canoa slalom - Europei Praga 2018 : Giovanni De Gennaro vola in finale nel K1! Chiara Sabattini si ferma in semifinale nel C1 : Giovanni De Gennaro riesce ad esprimere tutto il suo talento agli Europei 2018 di Canoa slalom, in corso di svolgimento a Praga (Repubblica Ceca) e centra finalmente la finale nel K1. Il 25enne bresciano, dopo aver mancato la qualificazione sia agli Europei che ai Mondiali 2017, torna tra i migliori del circuito e lo fa con una grandissima prova. L’azzurro ha infatti chiuso al quarto posto la semifinale con una gara pulita, senza penalità. Il ...

Canoa slalom - Europei Praga 2018 : Stefanie Horn vola in semifinale nel K1 - Stefano Cipressi e Roberto Colazingari nel C1 : Prima giornata di gare a Praga (Repubblica Ceca) per gli Europei di Canoa slalom. Al termine delle fasi eliminatorie cinque azzurri si qualificano in semifinale. Nella sessione mattutina avevano ottenuto il pass Chiara Sabattini nel C1 e Giovanni De Gennaro nel K1. Questo pomeriggio invece hanno superato il turno Stefanie Horn nel K1, Stefano Cipressi e Roberto Colazingari nel C1. Andiamo quindi a scoprire nel dettaglio tutti i risultati della ...

Canoa slalom - Europei Praga 2018 : in semifinale nel C1 femminile Chiara Sabattini e nel K1 maschile Giovanni De Gennaro : Completata la sessione mattutina di gare agli Europei di Canoa slalom in corso a Praga, in Repubblica Ceca: le eliminatorie promuovono in semifinale Chiara Sabattini nel C1 femminile e Giovanni De Gennaro nel K1 maschile. Vanno fuori invece Elena Borghi, Davide Ghisetti e Christian De Dionigi. Nel C1 femminile splendida prestazione di Chiara Sabattini, la quale, pur scendendo per prima nella prima run, con il magnifico crono di 124.88 centra il ...

Canoa slalom - Europei Praga 2018 : oggi nelle eliminatorie nove azzurri cercano le semifinali : Scattano gli Europei di Canoa slalom a Praga, in Repubblica Ceca: oggi andranno in scena le eliminatorie di tutte le cinque specialità. Saranno nove dunque gli azzurri che tenteranno l’assalto alle semifinali. Nella canadese biposto maschile non ci saranno italiani al via e, viste le 16 coppie in gara, la qualifica è soltanto una formalità ed un modo per testare il tracciato una o due volte. Al mattino, nella canadese femminile, Elena ...