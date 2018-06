Call of Duty Black Ops 4 non sarà Fortnite o PUBG | parola del Game Director

La beta di Call of Duty : Black Ops 4 sarà disponibile ad agosto? : Call of Duty: Black Ops 4, come i suoi predecessori, permetterà molto probabilmente ai giocatori di essere provato con largo anticipo attraverso le fasi di closed e open beta ormai diventate una tradizione, anche se Treyarch e Activision non hanno ancora rivelato dettagli in merito.A parlare per la prima volta di una closed beta per questo nuovo capitolo è la divisione tedesca di GameStop, che nella pagina di Black Ops 4 ha pubblicato alcune ...

Call of Duty Black Ops 4 prepara un gradito ritorno? : Ha indubbiamente suscitato parecchia curiosità il reveal di Call of Duty Black Ops 4, il prossimo capitolo del franchise di Activision che sostanzialmente stravolgerà quanto i fan della saga sparatutto sono abituati a ricevere a cadenza praticamente annuale. Un cambio di rotta che probabilmente era necessario per dare una svolta decisa, e differenziare in maniera netta l'offerta videoludica che in questo modo risulterà quanto mai ...

Call of Duty Black Ops 4 : Treyarch difende la decisione di abbandonare la campagna single-player - intervista : L'annuncio di Call of Duty: Black Ops 4 da parte di Treyarch si è aggiunto alla conferma di quanto era già trapelato: il gioco rompe con la tradizione non includendo alcuna campagna single-player, ma aggiunge una modalità battle royale e un esteso multigiocatore per compensare la mancanza.Eppure l'annuncio ci ha lasciato con più domande che risposte. Nei mesi scorsi, i colleghi di Eurogamer.net avevano saputo che la campagna - o perlomeno la ...

Call of Duty : Black Ops 4 : preordini superiori a WW2 : Nella giornata di oggi Acrivision ha annunciato a sorpresa che il numero preordini di Call of Duty: Black Ops 4 hanno superato quelli di Call of Duty WW2.Questo è senza dubbio un fulmine a ciel sereno, in effetti quando è stato annunciato WW2 molti fan rimasero entusiasti di fronte a quel "ritorno alle origini" richiesto da anni. Dall'altra parte Black Ops 4 ha diviso la maggior parte della community, specialmente riguardo alla controversa ...

Il vicepresidente di Call of Duty commenta l'assenza della campagna in Black Ops 4 : Treyarch ha scioccato (per modo di dire, dato che le notizie erano già trapelate) la community di Call of Duty pochi giorni fa quando ha annunciato che il loro prossimo titolo, Black Ops 4, sarà il primo Call of Duty nella storia che non includerà una campagna tradizionale. Anche se è un grande cambiamento, sembra che ai "piani alti" non siano esattamente preoccupati.Parlando con GameSpot, il vicepresidente esecutivo e direttore generale di Call ...

Call of Duty Black Ops 4 : scopriamo le modalità Dominio e Controllo in due nuovi video di gameplay : Come abbiamo potuto apprendere nel corso del reveal di Call of Duty: Black Ops 4, questo nuovo capitolo della serie introdurrà due importanti novità, un comparto Zombies mai così strutturato e un'inedita modalità Battle Royale, Blackout. Il multiplayer resta però la colonna portante dell'intero titolo, e possiamo averne un assaggio in due nuovi video di gameplay, dedicati alle modalità Dominio e Controllo.I video, pubblicati sul canale YouTube ...

Treyarch : "il Battle Royale di Call of Duty : Black Ops 4 sarà migliore di tutti gli altri" : Treyarch e Activision hanno dimostrato di voler sfidare i colossi del Battle Royale come Fortnite e PUBG proponendo per la prima volta questa formula in un Call of Duty, e stando alle affermazioni di Matt Scronce, game designer del gioco, il team di sviluppo è convinto di poter fare addirittura meglio dei concorrenti.Come riporta SegmentNext, per Treyarch il Battle Royale di Call of Duty: Black Ops 4 conterà di alcune marce in più ...

I rumor parlano chiaro : Call of Duty : Modern Warfare 4 sarà il capitolo del 2019 : Mentre molti fan devono ancora metabolizzare a pieno l'annuncio e tutte le novità e i cambiamenti di Call of Duty: Black Ops 4, arrivano già delle voci sul prossimo capitolo del franchise, quello che verrà pubblicato nel 2019.Secondo le fonti di Gaming Intel e di Charlie Intel, il prossimo COD sarà Call of Duty: Modern Warfare 4 e seguirà solo in parte la strada tracciata dal gioco in uscita quest'anno. Tanto per fare un esempio quanto pare ...

Call of Duty : Black Ops 4 potrebbe dire addio al Season Pass per le mappe multiplayer : L'assenza di una campagna tradizionale con l'introduzione di una modalità battle royale potrebbe essere semplicemente una delle rivoluzioni proposte da Call of Duty: Black Ops 4, un titolo che sembra già proporsi come uno dei capitoli più di rottura della serie Activision.A quanto pare un altro pilastro di praticamente ogni Call of Duty potrebbe salutarci. Stiamo parlando dell'ormai classico Season Pass che comprende diversi map pack pubblicati ...

Tutto ciò che c’è da sapere su Call of Duty : Black Ops 4 : Nella nottata di ieri sono stati finalmente svelati i dettagli più importanti di Call of Duty: Black Ops 4, un titolo che preannunciava una rottura rispetto al passato e l’introduzione di alcune novità per stare al passo col mutevole mondo dei videogiochi sparaTutto in multiplayer. La prima e più importante novità è che le voci erano vere: Black Ops 4 sarà il primo capitolo ad abbandonare ufficialmente la campagna single player per concentrarsi ...

Sarà Call of Duty Modern Warfare 4 il prossimo capitolo della saga? : Mancano ancora sei mesi al lancio ufficiale di Call of Duty Black Ops 4 sul mercato videoludico, e la mente dei videogiocatori comincia già a vagare, pronta a proiettarsi già su quello che Sarà il futuro della serie. Se da un lato infatti le discussioni degli ultimi giorni hanno riguardato le scelte tecniche di Treyarch e il suo sacrificio della campagna per giocatore singolo in favore di tutta la componente dedicata al multiplayer online, ...

Nessun piano per Call of Duty : Black Ops 4 su Nintendo Switch : Sembra proprio che Call of Duty: Black Ops 4 non uscirà per Nintendo Switch, riporta Destructoid.A parlare infatti è Treyarch e secondo gli sviluppatori, hanno detto in un'intervista, non vi è alcun piano ne Nessun programma indirizzato al portare Call of Duty: Black Ops 4 su Nintendo Switch.Si tratta sicuramente di un Call of Duty diverso dai canoni a cui la serie ci ha abituati per anni e anni. Ad attenderci infatti vi sarà un multiplayer ...

Novità Battle Royale di Call of Duty Black Ops 4 - cosa tornerà dal passato : Call of Duty Black Ops 4 è ormai ufficiale e la maggior parte delle voci di corridoio sono state svelate in merito al multiplayer ben prima dell'annuncio. Ecco innanzitutto perché non avrà il single player. Il gioco ha una modalità Battle Royale. Il produttore di Call of Duty Black Ops 4 Miles Leslie ha condiviso informazioni su Blackout, la versione di Treyarch del genere Battaglia Reale. Come sara il Battle Royale di Call of Duty Black Ops ...

Call of Duty Black Ops 4 Prezzo E Uscita : Call of Duty Black Ops 4 è ufficiale. Quanto costa Call of Duty Black Ops 4 PS4? Quanto costa Call of Duty Black Ops 4 per Xbox One? Quanto costa Call of Duty Black Ops 4 per PC Windows? Quando esce Call of Duty Black Ops 4? Ecco le risposte che cerchi Call of Duty Black Ops 4 Prezzo […]