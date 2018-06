Calciomercato Spal | Babacar in cima alla lista dei desideri

Calciomercato Serie A - tutte le trattative del giorno : colpo ufficiale del Napoli - pazze idee di Juve - Lazio e Cagliari - asse Torino-Spal : Calciomercato Serie A, tutte le trattative del giorno – Altra giornata caldissima in Serie A. Il Napoli è scatenato in queste ore di Calciomercato, importanti trattative in entrata ed uscita, i prossimi giorni si preannunciano ancora più caldi. Il presidente De Laurentiis ha deciso di uscire allo scudetto, ecco l’intervista a ‘Il Corriere dello Sport’, annunciato l’arrivo di Verdi: “Giuntoli ha fatto tutto ieri sera con Branchini, giusto ...

Calciomercato Torino - asse con la Spal : in 5 pronti a cambiare maglia : Calciomercato Torino – Il Torino al lavoro per non lasciarsi trovare impreparato per la prossima stagione, il presidente Cairo ha l’intenzione di costruire una squadra competitiva da regalare al tecnico Walter Mazzarri. asse di mercato con la Spal, in 5 potrebbero cambiare maglia, si tratta di Viviani, Grassi e Lazzari che dovrebbero diventare granata mentre sono pronti a fare percorso inverso Bonifazi e Valdifiori. La situazione più ...

Calciomercato Spal - 8 nomi in entrata : club scatenato nelle ultime ore : Calciomercato Spal – Dopo la grande salvezza conquistata, la Spal si muove in vista della prossima stagione con l’obiettivo di ripetersi. Tante le trattative portate avanti dal club, alcune potrebbero essere chiuse a breve. In attacco si lavora per la rescissione del contratto con Marco Borriello, in entrata secondo la ‘Gazzetta dello Sport’ i sogni sono Kean e Babacar, più vicino Thereau. A centrocampo idea Hetemaj a ...

Calciomercato Inter - sfuma Verdi : ecco l’attaccante in pole per Spalletti : Calciomercato Inter – Sembrava fatta per l’arrivo in attacco del calciatore del Bologna Verdi, poi il nuovo inserimento da parte del Napoli che ha superato la concorrenza dell’Inter. Adesso i nerazzurri sono alla ricerca di un nuovo attaccante da regalare al tecnico Luciano Spalletti, in pole Matteo Politano del Sassuolo. I nerazzurri sperano di convincere i neroVerdi con un’offerta in prestito con diritto di riscatto ...

Calciomercato Spal su Bonifazi : ritorno possibile : FERRARA - Sembra essere diventata decisamente concreta la pista che porta, o meglio riporta, Kevin Bonifazi dal Torino alla Spal . Il difensore classe '96 non rientra tra i piani di Mazzarri e ...

Calciomercato Spal - doppia trattativa con il Torino : le ultime : Calciomercato Spal – Dopo la fantastica salvezza conquistata nel campionato di Serie A, la Spal è al lavoro per preparare la prossima stagione, in particolar nelle ultime ore è arrivata la fumata bianca per la conferma in panchina del tecnico Semplici, adesso si può pensare al Calciomercato. Nelle ultime ore vi avevamo parlato di una trattativa avanzata con il Torino per il ritorno del difensore Bonifazi, adesso altro contatto con il club ...

Calciomercato Inter - Spalletti : 'Programmato futuro con Icardi - ma la sua permanenza non dipende da noi' : ... ci sono delle cose che si fanno e che non dipendono da noi - ha riportato la Gazzetta dello Sport - Quando ci siamo lasciati abbiamo organizzato quello che fosse il probabile futuro nel quale c'è ...

Calciomercato Serie A - tutte le trattative del giorno : Juventus show - pazze idee di Genoa e Torino - primo innesto Spal : Giornata caldissima di Calciomercato, ecco tutte le trattative in Serie A. La Juventus fa sul serio per la prossima stagione, il club bianconero si candida ad essere grande protagonista con l’intenzione di tentare un nuovo assalto al Triplete. Previsti movimenti clamorosi in entrata ed uscita, in particolar modo è stato deciso il calciatore da sacrificare, si tratta di Gonzalo Higuain. Il Pipita è rimasto deluso da alcune scelte di Massimiliano ...

Calciomercato Spal - ecco il primo innesto per la prossima stagione : Calciomercato Spal – La Spal ha raggiunto un obiettivo fantastico, quello della salvezza nel campionato di Serie A, adesso il club lavora per la prossima stagione, la prima decisione riguarda la panchina, conferma del tecnico Semplici nonostante altre richieste da parte di club del massimo campionato italiano. Nel frattempo ad un passo il primo innesto per la prossima stagione e si tratta di un ritorno, quasi fatta per il prestito dal ...

Calciomercato Spal - per la porta l'idea è trattenere Meret : FERRARA - La Spal ripartirà da Alfred Gomis tra i pali. Le prestazioni convincenti del portiere della nazionale del Senegal hanno convinto la dirigenza biancazzurra a puntare su di lui anche per la ...

Calciomercato Spal - già spesi 14 milioni per la prossima stagione : Calciomercato Spal – La Spal ha raggiunto un risultato straordinario, la salvezza nel campionato di Serie A ed adesso lavora già intensamente per la prossima stagione con l’obiettivo di ripetersi. Non dovrebbero esserci grandi colpi ed il motivo è presto spiegato, la Spal infatti ancora prima di iniziare il mercato dovrà versare 14 milioni per tutti i riscatti. Si tratta di Gomis (1,5 milioni di euro), Kurtic (4,5 milioni di euro), ...

Calciomercato Spal - occhi in Polonia : missione Reca : FERRARA - Il direttore sportivo della Spal , Davide Vagnati, butta l'occhio verso la Polonia: nel mirino c'è il difensore-centrocampista esterno sinistro Arkadiusz Reca , che compirà 23 anni il ...

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato - Spal e Cagliari guardano in casa Ternana : Il Calciomercato sta per infiammarsi, si preannuncia un’estate caldissima. Nonostante la retrocessione in Serie C, un calciatore che si è messo in mostra è l’attaccante Adriano Montalto, autore di 20 gol e protagonista della prossima finestra di mercato. Praticamente impossibile per la Ternana riuscire a confermarlo, secondo quanto riporta CalcioWeb due club di Serie A hanno messo nel mirino il calciatore, si tratta di Spal e ...

Calciomercato - Fiorentina su Grassi : è esploso nella Spal : ... figlio del settore giovanile dell'Atalanta, ci sono anche Torino, Sampdoria e Sassuolo: il rischio è che tutto possa sfociare in un'asta al rialzo, dalla quale la Fiorentina, per la politica ...