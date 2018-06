Calciomercato Milan | i rossoneri possono pagare la clausola di Callejon

Falcao al Milan? / Calciomercato news : Jorge Mendes lavora allo scambio con Andre Silva : Falcao al Milan? Calciomercato news: Korge Mendes lavora allo scambio tra rossoneri e il Monaco con André Silva che Andrebbe a giocare nel Principato dopo l'esperienza a Milano.(Pubblicato il Sun, 03 Jun 2018 14:12:00 GMT)

Calciomercato Milan - squadra da sogno per il 2018? La formazione dei 'desideri' Video : La dirigenza rossonera sta lavorando con grande attenzione per rinforzare la squadra nella prossima stagione. L'obiettivo primario è l'acquisto di un attaccante di qualita' che sia in grado di risolvere i problemi offensivi che il Milan ha avuto nella passata stagione. Negli ultimi giorni è spuntato il nome di Alvaro Morata, ma su di lui è molto forte anche l'interesse della Juventus che avrebbe gia' proposto al Chelsea uno scambio con Gonzalo ...

Milan - Calciomercato : rossoneri a caccia di Falcao dal Monaco : Si muove a rilento il mercato del Milan . E non potrebbe essere altrimenti viste le incertezze sulla capacità economica del proprietario Yonghong Li di tenere il passo con le scadenza di restituzione ...

Calciomercato Juventus - arrivano conferme : assalto al Milan - i nomi in entrata ed uscita per i bianconeri : Calciomercato Juventus – La Juventus al lavoro per la prossima stagione, bianconeri sempre più attivi con l’intenzione di costruire una squadra ancora più forte da regalare al tecnico Massimiliano Allegri. Qualche mese fa su CalcioWeb vi avevamo parlato di Romagnoli come possibile profilo per la Juventus, adesso arrivano conferme, può essere una soluzione visto il probabile addio di Benatia, seguito da soprattutto dal Marsiglia ma ...

Calciomercato Milan - la risposta al Cagliari per Locatelli e le ultime su Bertolacci al Genoa : Calciomercato Milan – ultime ore calde in casa Milan con i rossoneri che stanno preparando la prossima stagione, l’intenzione è quella di regalare una squadra competitiva al tecnico Gennaro Gattuso. Nelle ultime ore sono andati in scena alcuni colloqui con altre società di Serie A, in particolar modo il Cagliari ha richiesto il centrocampista Manuel Locatelli, la risposta è stata negativa, per adesso non si muove dai rossoneri. ...

Calciomercato Milan - Falcao allo scoperto : “contatti con i rossoneri? Ecco la verità” : Calciomercato Milan – Il Milan è al lavoro per prepare la prossima stagione, in particolar modo occhi puntati sul mercato con l’intenzione di rinforzare la rosa. Grande attenzione all’attacco, l’obiettivo è regalarsi un top player in grado di fare la differenza, un nome che è circolato nelle ultime ore è quello di Falcao. Ecco le parole del diretto interessato al termine della partita amichevole tra Egitto e Colombia: ...

Calciomercato Milan : la possibile formazione rossonera dopo il mercato Video : Il Milan sta iniziando i preparativi per la prossima stagione e dopo aver chiuso due colpi a parametro zero, è pronto ad intavolare altre trattative di mercato. Gli acquisti di Reina e Strinic, infatti, non possono essere gli unici per una squadra che ha bisogno di essere rinforzata. Il reparto che sicuramente ha maggiore bisogno di essere cambiato è quello offensivo, vero tallone d’Achille della stagione rossonera. Nelle ultime settimane sono ...

Calciomercato Milan - vicini tre grandi colpi per puntare allo scudetto Video : Il Milan ha intenzione di mettere a segno alcuni importanti colpi di mercato in questa sessione estiva. L'obiettivo principale resta l'acquisto di un centravanti di qualita', in grado di mettere a segno venti/venticinque reti a stagione. Nei giorni scorsi si è parlato di Andrea Belotti, ma l'attaccante del Torino viene valutato almeno sessanta milioni di euro dal presidente granata Cairo nonostante venga da una stagione molto deludente. Anche ...

Calciomercato Milan - altro che Higuain si pensa a Werner in attacco Video : Il Milan sta cercando un attaccante di qualita' per la prossima stagione, dopo le delusioni di Kalinic e André Silva, che non si sono mai ambientati a Milano. Negli ultimi giorni sono stati accostati vari nomi all'attacco rossonero. Si è infatti parlando di Alvaro Morata, reduce da una brutta stagione al Chelsea per lui solo undici reti in Premier League, di Ciro Immobile capocannoniere del nostro campionato con ben ventinove reti, al pari di ...

Calciomercato Cagliari - chiesto Locatelli al Milan : incontro tra i ds Carli e Mirabelli : Una nuova stagione da programmare nel migliore dei modi dopo la salvezza sofferta ottenuta nell'ultimo campionato, il Cagliari è già al lavoro per puntellare la rosa in vista della prossima annata. ...

Calciomercato Cagliari - che mossa : contatto con il Milan : Calciomercato Cagliari – Il Cagliari sta programmando la prossima stagione, in particolar modo ribaltone in panchina con l’addio di Diego Lopez e l’arrivo di Rolando Maran. La dirigenza adesso si muove anche sul mercato con l’obiettivo di costruire una squadra competitiva, nelle ultime ore importante mossa. Secondo quanto riporta ‘Gianluca Di Marzio’ occhi su Manuel Locatelli, incontro ufficiali con il Milan, ...

Calciomercato Milan - vicini tre grandi colpi per puntare allo scudetto : Il Milan ha intenzione di mettere a segno alcuni importanti colpi di mercato in questa sessione estiva. L'obiettivo principale resta l'acquisto di un centravanti di qualità, in grado di mettere a segno venti/venticinque reti a stagione. Nei giorni scorsi si è parlato di Andrea Belotti, ma l'attaccante del Torino viene valutato almeno sessanta milioni di euro dal presidente granata Cairo (nonostante venga da una stagione molto deludente). Anche ...

Calciomercato Milan : i rossoneri interessati a Falcao : Il Milan a caccia di un attaccante per la prossima stagione, è lunga la lista redatta da Fassone e Mirabelli all’interno della quale non mancano i grandi nomi. Da Timo Werner fino a Ciro Immobile, passando per Belotti e… Radamel Falcao. Il giocatore del Monaco si sta allenando al momento con la Colombia a Milanello, sede del ritiro in vista dei prossimi Mondiali di Russia 2018. Un’occasione questa per parlare di Milan, argomento a cui il ...

LIVE Calciomercato 2018 - tutte le trattative di oggi in DIRETTA : 1° giugno. Si muovono le milanesi : Falcao-Milan - Dembelè-Inter? : Buongiorno agli appassionati di calcio. Riparte con l’inizio del mese di luglio la DIRETTA LIVE di OA Sport sul Calciomercato. Aggiornamenti minuto per minuto di tutte le trattative in bilico e tutti gli affari conclusi tra i migliori club italiani ed esteri con notizie, indiscrezioni, anticipazioni per non perdere nemmeno una mossa della propria squadra del cuore in vista della stagione che va ad iniziare per un mercato che sarà ...