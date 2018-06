Calciomercato Lazio | la richiesta ufficiale di Inzaghi | occhi in casa Atalanta

Calciomercato Serie A - tutte le trattative del giorno : colpo ufficiale del Napoli - pazze idee di Juve - Lazio e Cagliari - asse Torino-Spal : Calciomercato Serie A, tutte le trattative del giorno – Altra giornata caldissima in Serie A. Il Napoli è scatenato in queste ore di Calciomercato, importanti trattative in entrata ed uscita, i prossimi giorni si preannunciano ancora più caldi. Il presidente De Laurentiis ha deciso di uscire allo scudetto, ecco l’intervista a ‘Il Corriere dello Sport’, annunciato l’arrivo di Verdi: “Giuntoli ha fatto tutto ieri sera con Branchini, giusto ...

Calciomercato Lazio - pronto il colpo a centrocampo : La Lazio del presidente Lotito, si appresta a vivere un’estate ricca di colpi di scena. Buona parte del Calciomercato legato al club capitolino gira attorno a Milinkovic-Savic, vero e proprio talento della rosa laziale, il quale sta dividendo l’opinione pubblica in reLazione al Calciomercato. C’è infatti chi sostiene che il serbo non vada venduto per nessun motivo al mondo, chiedendo a Lotito di rifiutare ogni proposta. Dall’altra ‘sponda’ c’è ...

Calciomercato Genoa - Perinetti svela : “trattativa con la Lazio” : Calciomercato Genoa – Sono giorni già caldissimi per il Calciomercato, in particolar modo si muove in uscita il Genoa, derby tra Roma e Lazio per l’esterno Laxalt, inserimento dei biancocelesti nelle ultime ore. Ecco le parole di Perinetti a ‘VoceGiallorossa’: “Laxalt? La Roma ce l’ha in testa da gennaio, – ha dichiarato il dirigente dei liguri – so che piace a Di Francesco. A noi lo ha chiesto la ...

Calciomercato Lazio - ecco il dopo-Milinkovic : colpaccio clamoroso di Lotito : Calciomercato Lazio – La Lazio è reduce da una stagione strepitosa, nonostante la mancata qualificazione in Champions il campionato dei biancocelesti può considerarsi veramente importante. Nel frattempo a tenere banco è anche e soprattutto il mercato, in particolar modo la situazione più calda riguarda il futuro di Milinkovic-Savic, sempre più lontano dai biancocelesti, diversi club all’estero per il serbo ed in più assalto della ...

Calciomercato Lazio: intervista esclusiva a Riccardo Badia sui prossimi movimenti di mercato biancocelesti. Il club sulle tracce di Acerbi, Barak e il Papu Gomez.

Calciomercato Juventus - si fa sul serio : super offerta alla Lazio per Milinkovic-Savic : La Juventus scatenata in vista della prossima stagione, il club bianconero sta lavorando intensamente sul mercato per regalare una squadra ancora più competitiva al tecnico Massimiliano Allegri. Assalto incredibile nei confronti del calciatore della Lazio Milinkovic-Savic, secondo quanto riporta la ‘Gazzetta dello Sport’ offerta da 80 milioni di euro ai biancocelesti che però hanno al momento rifiutato, la richiesta è tra i 120 ed i 130 milioni ...

Calciomercato Lazio - due nomi per il dopo De Vrij [DETTAGLI] : La Lazio sa di dover mettere mano al portafogli per colmare la pesante lacuna venutasi a creare col mancato rinnovo di De Vrij. Igli Tare è già alla ricerca di un uomo da aggiungere alla difesa di spessore che tanto bene ha fatto in questa stagione e, sempre dopo un consulto con Inzaghi, sta vagliando due piste interessanti. La prima, secondo quanto rivelato dalla Gazzetta dello sport, porta all’ex Bayern Monaco Badstuber. Il contratto del ...

Calciomercato. Incontro tra Inzaghi e Lotito per pianificare la Lazio del futuro : Lazio Incontro Inzaghi Lotito L'estate si avvicina e la società inizia a pianificare le mosse di mercato per la Lazio che verrà. Ieri sera, come scrive il Corriere dello Sport , mister Inzaghi ha incontrato a cena il presidente Lotito e il diesse Tare per preparare le mosse di mercato in entrata e in uscita, nella speranza di costruire una Lazio ancor più competitiva ...

La rivelazione di Lewandowski accende il Calciomercato : “vado via dal Bayern Monaco” - ecco i club pronti ad accaparrarselo : Lewandowski ha deciso di lasciare il Bayern Monaco per iniziare una nuova pagina della sua carriera altrove, probabilmente lontano dalla Germania e dalla Bundes “Robert ha deciso, sente il bisogno di cambiare e affrontare nuove sfide. Abbiamo già avvisato i dirigenti del Bayern, sanno tutto. Non è una questione di soldi o di una squadra in particolare, tutti i club vorrebbero il miglior attaccante del mondo. Hoeness e Rummenigge hanno una ...

Calciomercato Lazio - Lotito su Milinkovic : “pochi 100 milioni” : “Milinkovic? Non bastano 100 milioni di euro, ne ho già rifiutati 110 ad agosto”. Così il presidente della Lazio, Claudio Lotito, rispondendo a chi gli chiede se 100 milioni potrebbero rappresentare una cifra congrua per cedere il serbo. “Quando leggo Supermarket Lazio mi arrabbio – aggiunge Lotito ritirando il premio Calabrese a Soriano nel Cimino – Non mi risulta che ho messo in vendita qualcuno. In passato non ...

