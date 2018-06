Calciomercato Inter | mossa a sorpresa | il rinforzo può arrivare dal Manchester United

LIVE Calciomercato - le trattative di oggi in DIRETTA : sabato 2 giugno. Juventus su de Ligt - l’Inter punta su Nainggolan : CLICCA QUI PER LEGGERE LE trattative DI VENERDI’ 1° GIUGNO Buongiorno agli appassionati di calcio. Seconda giornata dedicata alla nostra DIRETTA LIVE di OASport sul Calciomercato. Aggiornamenti minuto per minuto di tutte le trattative in bilico e tutti gli affari conclusi tra i migliori club italiani ed esteri con notizie, indiscrezioni, anticipazioni per non perdere nemmeno una mossa della propria squadra del cuore in vista della stagione ...

Calciomercato Serie A - tutte le trattative del giorno : colpacci di Napoli - Juventus ed Inter - mosse di Bologna - Genoa - Atalanta - Torino e Cagliari : Calciomercato Serie A, le trattative del giorno – La Juventus scatenata in vista della prossima stagione, il club bianconero sta lavorando intensamente sul mercato per regalare una squadra ancora più competitiva al tecnico Massimiliano Allegri. Assalto incredibile nei confronti del calciatore della Lazio Milinkovic-Savic, secondo quanto riporta la ‘Gazzetta dello Sport’ offerta da 80 milioni di euro ai biancocelesti che però hanno al ...

Calciomercato Inter - sfuma Verdi : ecco l’attaccante in pole per Spalletti : Calciomercato Inter – Sembrava fatta per l’arrivo in attacco del calciatore del Bologna Verdi, poi il nuovo inserimento da parte del Napoli che ha superato la concorrenza dell’Inter. Adesso i nerazzurri sono alla ricerca di un nuovo attaccante da regalare al tecnico Luciano Spalletti, in pole Matteo Politano del Sassuolo. I nerazzurri sperano di convincere i neroVerdi con un’offerta in prestito con diritto di riscatto ...

Calciomercato Milan : i rossoneri interessati a Falcao : Il Milan a caccia di un attaccante per la prossima stagione, è lunga la lista redatta da Fassone e Mirabelli all’interno della quale non mancano i grandi nomi. Da Timo Werner fino a Ciro Immobile, passando per Belotti e… Radamel Falcao. Il giocatore del Monaco si sta allenando al momento con la Colombia a Milanello, sede del ritiro in vista dei prossimi Mondiali di Russia 2018. Un’occasione questa per parlare di Milan, argomento a cui il ...

Calciomercato Inter - ecco la decisione ufficiale su Cancelo : L’Inter dopo aver conquistato la qualificazione in Champions League si candida ad essere protagonista del prossimo Calciomercato, nelle ultime ore importanti novità. Il club nerazzurro ha deciso di rinunciare a Joao Cancelo non pagando la cifra di 35 milioni entro la giornata di ieri. --L’esterno portoghese torna dunque al Valencia, che potrà adesso mettere all’asta il proprio gioiello ad un prezzo maggiorato vista l’ottima stagione in ...

Calciomercato Inter - Zanetti : 'Icardi vuole rimanere. Rafinha e Cancelo? C'è tempo' : Mercato entrato nel vivo, tre colpi in entrata già messi a segno e altri obiettivi da provare a centrare. L' Inter è senza dubbio una delle squadre protagoniste di questa sessione estiva, visti gli ...

Calciomercato Inter - il colpo a centrocampo potrebbe arrivare da Londra : i dettagli dell’affare : Inter in procinto di muovere i primi passi relativamente al Calciomercato, la società sa di dover rafforzare la rosa in vista dell’annata in Champions League Inter alle prese con il Calciomercato. Dopo aver raggiunto in maniera quasi rocambolesca la qualificazione in Champions League all’ultima giornata, adesso al club nerazzurro serve una notevole campagna di rafforzamento per dare a Spalletti una rosa all’altezza della ...

Calciomercato Inter - Skriniar nel mirino del Barcellona : avviati i primi contatti con gli agenti dello slovacco : Il Barcellona fa sul serio per Skriniar, l’Inter però resiste e conferma l’incedibilità del proprio difensore slovacco Milan Skriniar è entrato di prepotenza nel mirino del Barcellona, deciso a fare follie per regalare il difensore slovacco a Valverde. Già avviati i primi contatti tra la dirigenza spagnola e gli agenti del calciatore, ma ciò che manca al momento è la valutazione del nerazzurro, dal momento che l’Inter non ha ...

Calciomercato Inter - Spalletti : 'Programmato futuro con Icardi - ma la sua permanenza non dipende da noi' : ... ci sono delle cose che si fanno e che non dipendono da noi - ha riportato la Gazzetta dello Sport - Quando ci siamo lasciati abbiamo organizzato quello che fosse il probabile futuro nel quale c'è ...

Mentana - il 'maratoneta' sempre pronto : "Interveniamo quando serve - sennò è Calciomercato" : sempre pronto all’occorrenza. Enrico Mentana c’è anche quando non si vede, con l’edizione delle 20 del Tg La7 che va in onda nello studio delle grandi occasioni. Come mercoledì sera, quando tutti si aspettavano aggiornamenti e annunci che invece non sono arrivati.“Siamo nello studio che in genere occupiamo quando ci sono le non stop – ha spiegato il direttore in apertura di notiziario - noi siamo stati qui tutto il pomeriggio, se ci fosse ...

Calciomercato - Barcellona pazzo di Skriniar : contattato l'agente - l'Inter non lo cede : Sirene di mercato che suonano fragorose, facendo drizzare le antenne in casa Inter . Il Barcellona infatti ha messo nel mirino Milan Skriniar , protagonista di una stagione superlativa condita da ben ...

Calciomercato Roma - interesse per Meret : già avviati i primi contatti : Alisson inseguito da mezza Europa, Skorupski sul piede di partenza e un ruolo che diventa improvvisamente scoperto. La Roma non ha intenzione di farsi trovare impreparata sul mercato dei portieri, per ...

Calciomercato Inter : Rafinha potrebbe tornare subito - : La massima competizione continentale, considerata a ragione come quella più importante dal punto di vista del Mondo, obbligherà i nerazzurri a sacrifici importanti. Nonostante i conti non a posto il ...