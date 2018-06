Calciomercato Empoli | occhi su Karacic

Calciomercato Empoli - in Serie A si riparte con Provedel : Empoli - L' Empoli vuol ripartire da Ivan Provedel , Arrivato a titolo definitivo dal Chievo, è stato il portiere titolare prima di terminare con anticipo la stagione per un grave infortunio alla ...

Calciomercato Empoli - Marcjanik in dirittura d'arrivo : Empoli - Tutto pronto per la festa promozione dell' Empoli , che domani sera contro il Perugia celebrerà il salto nel massimo campionato. Ma intanto si pensa al futuro. Uno dei pilastri in difesa sarà ...