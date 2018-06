Calciomercato Atalanta | Percassi | «Non seguiamo solamente Defrel»

Calciomercato Atalanta - Percassi : 'Seguiamo Defrel e valuteremo i giovani' : giunta alla 12edizione ed è ormai una consuetudine per l'Atalanta. Un momento nel quale società e tifosi si uniscono per dare vita ad una manifestazione di amore spontanea verso i nerazzurri: è, ...

Calciomercato Serie A - tutte le trattative del giorno : colpacci di Napoli - Juventus ed Inter - mosse di Bologna - Genoa - Atalanta - Torino e Cagliari : Calciomercato Serie A, le trattative del giorno – La Juventus scatenata in vista della prossima stagione, il club bianconero sta lavorando intensamente sul mercato per regalare una squadra ancora più competitiva al tecnico Massimiliano Allegri. Assalto incredibile nei confronti del calciatore della Lazio Milinkovic-Savic, secondo quanto riporta la ‘Gazzetta dello Sport’ offerta da 80 milioni di euro ai biancocelesti che però hanno al ...

Calciomercato Atalanta - Cristante verso la Roma : Ritiro fissato per il prossimo 1 luglio, un mese esatto dunque per l’Atalanta per allestire la squadra per la prossima stagione. Un inizio anticipato dovuto agli impegni in Europa League, dal momento che i nerazzurri dovranno superare i turni eliminatori per accedere poi alla fase a gironi. L’appuntamento dunque è tra 30 giorni esatti, a meno che non arrivino novità dall’Uefa, che potrebbe escludere il Milan dalle coppe e quindi permettere alla ...

Calciomercato Atalanta - quattro cessioni e due acquisti : si può chiudere nelle prossime ore : Calciomercato Atalanta – L’Atalanta al lavoro in vista della prossima stagione con l’obiettivo di rinforzare la rosa da consegnare al tecnico Gasperini. Già decisa la cessione di Cristante ormai ai dettagli con la Roma, secondo quanto riporta la ‘Gazzetta dello Sport’ previste altre due operazioni in uscita, si tratta di Hateboer e dell’attaccante Cornelius. In entrata è testa a testa tra Soriano e Castro con ...

Calciomercato Atalanta - Cristante in uscita verso la Roma : i nerazzurri puntano Soriano e… Defrel : La partenza di Cristante spinge l’Atalanta alla ricerca di un sostituto, i nomi più probabili sono quelli di Soriano e Castro. Piace Defrel per l’attacco Ritiro fissato per il prossimo 1 luglio, un mese esatto dunque per l’Atalanta per allestire la squadra per la prossima stagione. Un inizio anticipato dovuto agli impegni in Europa League, dal momento che i nerazzurri dovranno superare i turni eliminatori per accedere poi alla ...

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato Atalanta - anche Donsah per il centrocampo : Calciomercato Atalanta – Altra stagione entusiasmante per l’Atalanta che ha conquistato una nuova qualificazione in Europa League, adesso la dirigenza è al lavoro per costruire una squadra ancora più competitiva. Previsti diversi movimenti per il centrocampo, in particolar modo via Cristante pronto ad abbracciare la Roma, il sostituto potrebbe essere Soriano. Ma non è finita, secondo indiscrezioni riportate da CalcioWeb nel mirino è ...

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato Serie A - incredibile valzer di portieri : le ultime su Atalanta - Parma - Sampdoria - Genoa e Bologna : Calciomercato Serie A – Il Calciomercato di Serie A è solo all’inizio ma già sta regalando grosse emozioni, in particolar modo importante valzer di portieri, ecco il punto di CalcioWeb. Partiamo dall’Atalanta, la prima notizia è che la Fiorentina ha deciso di non riscattare Sportiello, la seconda è che l’Atalanta vuole riscattare Gollini, a questo punto sembra molto probabile l’addio di Berisha ma anche Sportiello ...

Calciomercato Atalanta - nel mirino Defrel e Castro : BERGAMO - L' Atalanta è a caccia di rinforzi per l'Europa. Piace Soriano , il cui nome circola da giorni e che avrebbe anche confidato di apprezzare la destinazione. Per i nerazzurri il gradimento è ...

Calciomercato Atalanta - Percassi show : “non solo Soriano in arrivo…” : Antonio Percassi, presidente dell’Atalanta, ha affrontato l’argomento Calciomercato relativamente alla squadra di Gasperini che verrà rafforzata Antonio Percassi, presidente dell’Atalanta, ci ha abituati a parlare sempre in maniera molto schietta delle sue intenzioni in fatto di Calciomercato. L’ha fatto anche quest’oggi, svelando alla Gazzetta dello sport programmi ed ambizioni atalantine in vista della prossima ...

Atalanta - Percassi svela la strategia di Calciomercato : da Gasperini ai nuovi acquisti : Altra stagione strepitosa per l’Atalanta che adesso si prepara ad essere protagonista anche per il futuro, intervista a 360° nei confronti del presidente Antonio Percassi che come riporta la ‘Gazzetta dello Sport’ ha dato importanti indicazioni: “siamo tutti pronti, ne vale la pena. Milan escluso dalle coppe? Non entro nel merito della questione, posso dire che ci sono regole che vanno rispettate. Ma comunque mi ...

Calciomercato Serie A - tutte le trattative del giorno : 6 super nomi per il Napoli - l’Inter tenta il colpo - show di Fiorentina - Atalanta e Samp : Calciomercato Serie A, tutte le trattative del giorno – La fase delle trattative non è ancora entrata nella fase calda ma i club del massimo campionato italiano si stanno muovendo per anticipare i tempi. Napoli scatenato. Il più vicino al momento è il centrocampista Arturo Vidal, per la difesa assalto per David Luiz mentre è confermatissimo l’Interesse per Benzema del Real Madrid, la valutazione del francese è crollata dopo l’ultima ...

Calciomercato Atalanta - ecco i botti : il sostituto di Cristante e l’attaccante : Calciomercato Atalanta – Altra stagione importante per l’Atalanta che adesso punta a confermarsi anche nel prossimo campionato, sarà un’estate bollente con tante trattative di mercato pronte a decollare in entrata ed uscita. Il pezzo pregiato della squadra è sicuramente Cristante, testa a testa tra Roma e Juventus con i giallorossi in vantaggio, secondo quanto riporta la ‘Gazzetta dello Sport’ il sostituto porta il ...

Calciomercato Atalanta - Gasperini svela il proprio futuro : Gian Piero Gasperini ha parlato della propria decisione in merito al futuro, l’Atalanta avrà ancora il tecnico sulla panchina anche nella prossima stagione “Se ho mai avuto l’intenzione di cambiare aria? A un certo punto ho pensato a un’esperienza all’estero, ma è un’idea che ho scartato immediatamente. La mia porta è rimasta sempre chiusa. Andarmene poi sarebbe stato un brutto gesto nei confronti del club e ...

Calciomercato - Leo Stulac nel mirino di Atalanta - Bologna e Genoa : Stulac fa gola a diversi club di Serie A, il centrocampista ha impressionato nella sua annata in forza al Venezia di Pippo Inzaghi Il Venezia si è messo in luce in questa sua prima annata in Serie B dopo la promozione dell’anno scorso targata Pippo Inzaghi. Leo Stulac è stato uno dei migliori dell’annata del Venezia, l’uomo che ha di fatto in mano le chiavi del centrocampo della squadra di SuperPippo. Ebbene, il calciatore ha ...