"Ilè un discorso complicato, l'ho vissuto da giovane. Non so se èo gelosia,è un discorso che fa molto male e dà,è ora che l'Italia diventi più aperta e integri chi viene da fuori. E' ora di svegliarsi". Così Marioalla vigilia di Italia-Olanda."Io capitano della Nazionale? Sarebbe un bel messaggio, sarebbe un segnale forte. Per me è importante giocare e fare bene.Da quando sono tornato in Nazionale, chi mi vuole bene l'ha dimostrato. Io sono sempre stato concentrato su chi mi vuole bene".(Di domenica 3 giugno 2018)