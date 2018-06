Calcio | Finale Playoff Prima Categoria Dianese & Golfo-Isolese vale una stagione | a

Calcio A 5 - FINALE SCUDETTO - ALLA TERNANA LA GARA 1-VIDEO : Notizie di Terni , Sport , Altri sport Battuta la Kick-Off per 7-3- domenica il ritorno a San Donato Milanese- INTERVISTA NEKA Va meritatamente ALLA TERNANA la GARA 1 della finalissima SCUDETTO che con il punteggio di 7-3 ha ...

Calcio a 5 - Finale Playoff 2018 : l’Acqua&Sapone rimonta e batte la Luparense ai rigori! La serie ora è in parità : L’Acqua&Sapone Unigross pareggia i conti nella Finale scudetto 2018 di Calcio a 5. Gli abruzzesi ribaltano il fattore campo e portano a casa la vittoria contro la Luparense, sconfitta ai rigori al termine di un match carico di rimpiati. I campioni d’Italia, infatti, sprecano un vantaggio consistente e si lasciano rimontare dagli avversari, pronti a sbranare la preda quando ormai tutto sembrava perduto. Ad aprire le danze è ...

LUPARENSE-ACQUA&SAPONE/ Streaming video e diretta tv : parla Lima. Orario (Calcio a 5 finale gara 2) : diretta Luparense Acqua&Sapone: info Streaming video e tv della gara 2 della finale play off di calcio a 5. I lupi, padroni di casa, sono avanti nella Serie.(Pubblicato il Wed, 30 May 2018 14:57:00 GMT)

Calcio a 5 - Finale Playoff 2018 : Luparense-Acqua&Sapone Unigross 5-3. Fattore campo decisivo - Mello trascina i Lupi alla vittoria : Fattore campo decisivo in gara-1 della Finale dei Playoff scudetto 2018 di Calcio a 5. La Luparense supera 5-3 l’Acqua&Sapone Unigross al termine di un duello entusiasmante, in cui gli abruzzesi sfiorano il colpaccio prima di sgonfiarsi nella ripresa e lasciare campo ai padroni di casa, abili nell’incamerare il primo punto di una serie che si preannuncia ricca di spettacolo ed emozioni. I campioni d’Italia dimostrano subito ...

Nissan incontra il mondo del Calcio per la finale Uefa a Kiev : Roma, 28 mag. , askanews, Nissan, sponsor ufficiale della finale di Uefa Champions League 2018 a Kiev, ha presentato una tecnologia innovativa per promuovere il calcio amatoriale con la presentazione ...

Nissan Intelligent Mobility incontra il mondo del Calcio alla finale di UEFA Champions League 2018 a Kiev : Nissan presenta il robot Pitch-R e la tecnologia Brain-to-Vehicle, e ispira 7 giovani fan grazie alla partnerships con UEFA Foundation for Children e StreetFootballWorld Nissan, sponsor ufficiale della finale di UEFA Champions League 2018 a Kiev, ha presentato una tecnologia innovativa per promuovere il calcio amatoriale con la presentazione mondale di Pitch-R, un robot autonomo che utilizza la tecnologia di assistenza alla guida ProPILOT di ...

Calcio. Promozione - finale playoff regionale. Lupo e Ottonello lanciano l'Alassio FC : Golfo Pro Recco ko 2-1 : ALASSIO FC - Golfo PRO Recco 2-1 - 9' Paterno; 2'st Lupo, 7'st Ottonello , Rig., 50'st Game over ad Albissola! l'Alassio FC vince i playoff di Promozione e si piazza in pole position nel caso si ...

Calcio - Playoff Eccellenza. Imperia - il sogno è finito : l'1-1 regala la finale al Lumignacco : ECCELLENZA - SEMIfinale Playoff , RITORNO, - Lumignacco - Imperia 1-1 Reti: 6'Daddi , I, 79'Cucciardi , L, Lumignacco: Ceka, Cargnello, Tomadini, Mattelig, Pratolino, Iuri, Novati, Nastri, Acampora, ...

Calcio. Promozione - finale playoff regionale : la web-cronaca di Alassio FC - Golfo Pro Recco : Alassio FC - Golfo PRO Recco 0-1 - 9' Paterno 42' Ancora Alassio: tiro di Doffo, pallone alto sopra la traversa. 39' Rientra in campo Lupi. 38' Ottonello di potenza, ancora Cellerino a dire di no! ...

Fiorentina-Brescia 3-1 - Finale Coppa Italia Calcio femminile : dominio delle Viola a Noceto - Leonesse troppo stanche : E’ della Fiorentina l’ultimo trofeo di questa stagione del calcio femminile (2017-2018). Le Viola hanno centrato il successo nella Finale di Coppa Italia contro il Brescia, con il punteggio di 3-1, vendicando il ko della SuperCoppa Italiana, sul campo dello stadio “Il Noce” di Noceto (Parma). Le reti sono state siglate da Ilaria Mauro all’11’, Tatiana Bonetti al 26′ e Patrizia Caccamo al 43′, per le gigliate, ...

Finale Champions League 2018 - non solo Calcio : dal gas agli equilibri geopolitici - tutte le sfide che si giocano a Kiev : Martedì 22 maggio è una bella giornata a Kiev, capitale dell’Ucraina. Visto il clima accogliente, per un visitatore non c’è che l’imbarazzo della scelta fra una passeggiata nel lussuoso Giardino Botanico di Grishko o una visita alla Cattedrale di Santa Sofia, patrimonio dell’Unesco e costruita nei primi decenni dopo l’anno mille. Si dice che le sue 13 cupole in quercia siano un omaggio voluto da Jaroslav I il Saggio verso i cittadini di Novgorod ...

Lione-Wolfsburg 4-1 - Finale Champions League Calcio femminile 2018 : le francesi dilagano nei supplementari ed entrano nella storia! : Accade tutto nei tempi supplementari nella Finale dell’Uefa Champions League 2018 di calcio femminile, al Valeriy Lobanovskyi Stadium di Kiev. Si impongono le campionessa in carica del Lione 4-1 contro le tedesche del Wolfsburg, in una grande classica del “Pallone in rosa”. Le transalpine entrano nella storia grazie a questo successo essendo la prima squadra a diventare pentacampione in questa rassegna e la prima a vincere tre ...