Calcio a 5 | salva la vita a un arbitro | premiata pamela presto

Yenny e Andres e la rinascita di Comuna 13 - favela colombiana di Escobar : "Con la nostra scuola Calcio abbiamo salvato i bimbi dalla droga" : Alla fine dell'allenamento sul campo restano solo le impronte. Scarpe di bambini affondate nel fango dove prima c'erano proiettili e sangue. L'acqua che scorre tra i ciuffi d'erba e le buche disegna le traiettorie dei gol: tre per parte. Ai lati delle porte bianche, i sacchi di sabbia segnano il confine: fuori le luci di Medellin, dentro i fari gialli dei lampioni accompagnano i ragazzini negli spogliatoi. Un centinaio di pettorine verdi e nere ...

Casilina Calcio (Allievi reg. B) : Taraborelli - impresa salvarsi : Roma – Il Casilina avrà una categoria regionale negli Allievi fascia B anche nella prossima stagione. L’impresa porta soprattutto la firma di mister Giacomo Taraborelli, tecnico di grande esperienza. Era già al Casilina ed è subentrato a stagione in corso in un momento di campionato molto complicato. “Non era facile ottenere la salvezza e ci siamo riusciti con tre turni d’anticipo. Avevo molto timore delle recenti partite giocate ...

Calcio femminile - Qualificazioni Mondiali 2019 : Italia-Belgio 2-1. La gioia nelle parole di Milena Bertolini - Manuela Girelli e Cecilia Salvai : L’Italia ha battuto il Belgio per 2-1 compiendo così un passo decisivo verso la qualificazione ai Mondiali di Calcio femminile: ora servirà una vittoria contro il Portogallo per staccare con una gara d’anticipo il pass per la rassegna iridata che nel 2019 verrà organizzata in Francia. Andiamo a scoprire le dichiarazioni di CT ed atlete dopo il triplice fischio finale. La prima a parlare a fine gara ai microfoni di Rai Sport, dopo un ...

Calcio - i migliori italiani della 31ma giornata di Serie A. Salvatore Sirigu è una certezza - Riccardo Saponara è rinato : La 31ma giornata del massimo campionato italiano di Calcio ha visto due risultati inattesi alla vigilia: la vittoria interna del Torino sull’Inter per 1-0 e la vittoria della Fiorentina in casa della Roma per 0-2. Da questa due sfide escono molti dei nomi che vanno a comporre la nostra particolare classifica dei migliori italiani dell’ultimo turno di Serie A. Andiamo a scoprire quali sono. Salvatore Sirigu (Torino): le prende ...

Come la rivoluzione regolamentare dei Novanta ha salvato il gioco del Calcio : Già nel corso della Coppa del Mondo del '90, la Federazione internazionale fornisce agli arbitri l'indicazione di procedere con maggiore severità nel punire gli interventi fallosi: i cartellini ...

Palermo Calcio - il Tribunale respinge l’istanza di fallimento : la società è salva : Il Palermo calcio può continuare la sua rincorsa alla Serie A: il Tribunale del capoluogo siciliano ha rigettato l’istanza di fallimento presentata dalla procura nei confronti della società. E’ stata accolta la tesi del club rosanero, secondo cui la situazione debitoria sarebbe inferiore ai 62 milioni di euro stimati dal consulente dei pm. Il presidente Giovanni Giammarva gioisce e ringrazia il proprietario del Palermo, Maurizio Zamparini, ...