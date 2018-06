Calabria | Oliverio invita Salvini a Riace

Olio - Oliverio : “L’extravergine sia marcatore dell’identità di Calabria” : “Lo sforzo che dobbiamo fare, tutti insieme è quello di fare dell’extravergine di oliva (Evo) e della storia millenaria dell’ulivo calabrese e mediterraneo uno dei marcatori identitari distintivi della nostra regione attraverso la qualità e la valorizzazione delle cultivar calabresi”. Lo ha detto il presidente della Regione, Mario Oliverio – come riporta un comunicato dell’ufficio stampa della giunta regionale ...

Mario Oliverio sulla situazione della sanità in Calabria : ... mentre la programmazione commissariale condivisa dallo stesso Governo , Ministeri Salute ed Economia, prevede un equilibrio di bilancio entro l'anno corrente. Obiettivo non piu' reealizzabile, come ...

Il presidente della Regione Calabria Mario Oliverio è indagato per abuso d’ufficio : Mario Oliverio, presidente della Regione Calabria, è indagato per abuso d'ufficio nell'inchiesta su Calabria verde, un ente in house della Regione. Il reato viene contestato in relazione al trasferimento di un dipendente dell'azienda.Continua a leggere

Calabria : Oliverio accende al lampada votiva a San Francesco di Paola : La forza di chi si sente calabrese anche se da anni lontano, nei tanti Paesi del mondo che sono diventati nuova patria, che hanno avuto a cuore di trasmettere l'importanza delle radici. Ed anzi, a ...