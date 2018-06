ilfattoquotidiano

: RT @fattoquotidiano: Calabria, il candidato paragona la sua lista al Leicester di Ranieri: “Scusate l’inglese…”. E il comizio diventa viral… - augustabened1 : RT @fattoquotidiano: Calabria, il candidato paragona la sua lista al Leicester di Ranieri: “Scusate l’inglese…”. E il comizio diventa viral… - TutteLeNotizie : Calabria, il candidato paragona la sua lista al Leicester di Ranieri: “Scusate l’inglese… - fattoquotidiano : Calabria, il candidato paragona la sua lista al Leicester di Ranieri: “Scusate l’inglese…”. E il comizio diventa vi… -

(Di domenica 3 giugno 2018) Durante un comizio a Decollatura, piccolo comune calabrese in provincia di Catanzaro, ilsindaco Mario Tomaino ha voluto usare una metafora calcistica,ndo la suaaldi(protagonista di una clamorosa e storica vittoria del campionato inglese). Per farlo ha dovuto usare alcune parole in inglese, svelando una pronuncia non proprio perfetta. “Scusate l’inglese – ha ammesso lui stesso durante il comizio – ma è meglio cadere nell’inglese che nell’amministrare il nostro comune” Il video è stato pubblicato dallo stessosul proprio profilo facebook L'articolo, illa suaaldi: “Scusate l’inglese…”. E il comizio diventa virale proviene da Il Fatto Quotidiano.