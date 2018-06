Calabria | colpi di fucile contro migranti | 1 morto e 2 feriti

Migrante ucciso in Calabria a colpi di fucile : era un attivista del sindacato : Lo ha puntato come il bersaglio di un tiro a segno e ha fatto fuoco. È morto così Sacko Soumayla, ventinovenne maliano, ucciso ieri notte nel vibonese da un colpo di fucile che qualcuno ha sparato da ...

Colpi di fucile contro gruppo di migranti in Calabria : un morto e due feriti : La vittima è un cittadino del Mali di 29 anni, Sacko Soumayla, che, come gli altri due stranieri feriti, dimorava nella tendopoli nei pressi di Rosarno dove sono accampati numerosi migranti impiegati nelle piantagioni della Piana di Gioia Tauro. Convocata una riunione d'urgenza del coordinamento delle forze di polizia nella Prefettura di Reggio Calabria.Continua a leggere

