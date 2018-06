Brindisi | i bimbi non vanno a scuola | 64 genitori denunciati

ilgiornale

(Di domenica 3 giugno 2018) Sono ben sessantaquattro iin stato di libertà dai carabinieri di. Sono ritenuti tutti responsabili di inosservanza dell'obbligo di istruzione dei figli minori. Il monitoraggio del fenomeno ha fatto emergere che trentasette minori, studenti dei vari istituti di istruzione della provincia di, sono risultati assenti dalle lezioni, senza giustificato motivo, per un periodo di gran lunga superiore al venticinque per cento delle giornate consentite dalla legge.Dei 37 minori in questione, sette hanno totalizzato il cento per cento delle assenze, nove dal novanta per cento al cinquanta per cento e ventuno dal cinquanta per cento al ventotto per cento. Tra i Comuni delno che annoverano la più alta dispersione ci sono Torchiarolo, San Pietro Vernotico, Ostuni e Francavilla, con cinque studenti per località, seguiti da Ceglie Messapica con quattro, ...