“Briglia d’Oro 2018” | tutti i premiati della manifestazione calcistica del prossimo 5

(Di domenica 3 giugno 2018) Tutto è pronto per la cerimoniaXXVI edizione”, che si svolgerà il 5 giugno, a partire dalle ore 17.30, presso l’Hotel Garden di Siena. Ospite speciale dell’evento, promosso dall’Associazione Italiana Allenatori Calcio (AIAC) – sezione di Siena, sarà mister Davide Ballardini. Il tecnico del Genoa, che riceverà il riconoscimento per le sue tattiche e strategie di campo volte a valorizzare le qualità dei giocatori, terrà uno stage per i tecnici qualificati dell’AIAC Siena dal titolo “Fase difensiva e le contromisure per attaccarla” (a partire dalle ore 17.30). Seguirà l’aperitivo con intrattenimento musicale – a partire dalle 19.30 – e la cena, dalle ore 20.30 in poi. Alla serata prenderanno parte il sindaco di Siena Bruno Valentini e l’assessore allo Sport, Cooperazione internazionale, Tutela Animali e Decentramento del Comune di Siena Andrea ...