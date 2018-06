Neymar in campo con il Brasile - l’attaccante regala il successo contro la Croazia : Il ritorno di Neymar ed il Brasile regala spettacolo. La Selecao ha battuto la Croazia per 2-0 nell’amichevole giocata oggi ad Anfield, il primo tempo si è concluso sullo 0-0, a inizio ripresa il ct Tite ha mandato in campo l’attaccante del Psg ed il calciatore lo ha ripagato con un gran gol, su passaggio di Coutinho. Di Firmino, al 47′ st, il raddoppio dei brasiliani. Domenica prossima a Vienna il Brasile giocherà ...

Amichevoli - Brasile-Croazia 2-0 : Neymar torna e segna : LIVERPOOL - Il Brasile riabbraccia Neymar. Dopo il grande spavento dell'infortunio del 25 febbraio , la stella del Paris Saint-Germain, che alcune indiscrezioni di calciomercato vorrebbero prossimo ...

Mondiali 2018 Russia - amichevole Brasile-Croazia 2-0 : Neymar ritorna con un gol : Ora, con tutti gli scongiuri del caso, Neymar è pronto a trascinare il suo Brasile nella Coppa del Mondo in Russia e cercare di ripercorrere le orme dei più grandi del Paese sudamericano, da Pelè a ...

Brasile - c'è Neymar e la Selecao vince contro la Croazia : Torna Neymar, e il Brasile fa subito festa. La Selecao ha infatti battuto la Croazia per 2-0 nell'amichevole giocata oggi ad Anfield, lo stadio del Liverpool. Dopo il primo tempo chiuso sullo 0-0, a ...

Amichevole - Brasile-Croazia : Neymar in panchina : Domani ad Anfield, quindi a Liverpool, si gioca l’Amichevole Brasile-Croazia che segnerà il ritorno in campo di Neymar, a un centinaio di giorni dall’infortunio del 25 febbraio scorso nella sfida tra Psg e Marsiglia. Il ct della Selecao Tite ha spiegato che O Ney “entrerà in campo a inizio ripresa. Partirà dalla panchina, perché sta ancora recuperando dopo l’operazione (al piede destro n.d.r.). Non so chi gli lascerà il ...