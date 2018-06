Brasile | c' è Neymar e la Selecao vince contro la Croazia

DIRETTA / Brasile Croazia (risultato live 1-0) streaming video e tv : Neymar! Un gol magistrale per O'Ney : DIRETTA Brasile Croazia streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live delal prestigiosa partita amichevole ad Anfield (oggi 3 giugno)(Pubblicato il Sun, 03 Jun 2018 17:30:00 GMT)

Amichevole - Brasile-Croazia : Neymar in panchina : Domani ad Anfield, quindi a Liverpool, si gioca l’Amichevole Brasile-Croazia che segnerà il ritorno in campo di Neymar, a un centinaio di giorni dall’infortunio del 25 febbraio scorso nella sfida tra Psg e Marsiglia. Il ct della Selecao Tite ha spiegato che O Ney “entrerà in campo a inizio ripresa. Partirà dalla panchina, perché sta ancora recuperando dopo l’operazione (al piede destro n.d.r.). Non so chi gli lascerà il ...

Mondiali Russia 2018 - i numeri del Brasile per la rassegna iridata : Neymar tiene la 10 : Il Brasile ha reso nota la numerazione per i Mondiali di Russia 2018, il numero 10 resta sulle spalle di Neymar Il Brasile ha ufficializzato i numeri di maglia dei giocatori che parteciperanno ai Mondiali in Russia. Neymar indosserà la numero 10, l’attaccante Gabriel Jesus prenderà la 9, Marcelo avrà la casacca numero 12, mentre Coutinho vestirà la maglia 14. Alisson (1, portiere), Thiago Silva (2), Miranda (3), Geromel (4), Casemiro (5), ...

Brasile al lavoro - Neymar sta bene : Procede senza intoppi la preparazione del Brasile ai Mondiali in Russia. Al termine della prima settimana di lavoro nel centro dederale della Granja Comary, a Teresopolis, dove manca solo Firmino ...

Brasile - primo allenamento con i compagni per Neymar : La forma fisica di Neymar è una delle grandi incognite del Brasile per la Coppa del Mondo, dove comunque i cinque volte campioni del mondo arrivano come uno dei favoriti. Il tecnico Tite si è detto ...

Convocati Brasile Mondiali 2018 : tutto gira intorno a Neymar : Ci sono anche tre "italiani" tra i 23 Convocati del ct della Seleção, Tite, per i Mondiali di Russia: Douglas Costa, Miranda e Alisson. Fuori, non certo a sorpresa, due ottimi giocatori della serie A che non...

Brasile - convocati per il Mondiale 2018 / C'è Neymar - Alex Sandro è fuori - sì a D.Costa - Miranda e Alisson : Brasile, convocati per il Mondiale 2018: C'è Neymar, Alex Sandro è fuori. Tra gli "italiani" ci sono Douglas Costa della Juventus, Joao Miranda dell'Inter e Alisson Becker della Roma.(Pubblicato il Mon, 14 May 2018 21:40:00 GMT)

Brasile - Neymar tra i 23 del Mondiale. Tite chiama tre italiani : RIO DE JANEIRO - Neymar in Russia ci sarà. Quale sarà il suo apporto alla causa brasiliana lo dirà il campo, anche se lo stesso giocatore ha assicurato che sarà in forma . La stella del Psg, ...

Mondiali Russia 2018 - i convocati del Brasile : non c’è Alex Sandro - la stella è Neymar : Ha già le idee chiare Tite, commissario tecnico della nazionale di calcio del Brasile: mentre alcune selezioni stanno annunciando i pre-convocati, per quanto riguarda i verdeoro è già arrivata la lista ufficiale dei 23 calciatori che voleranno ai Mondiali di Russia 2018. Poche sorprese: spicca però l’assenza dell’italiano Alex Sandro, terzino sinistro della Juventus che nell’ultimo periodo non ha brillato molto sulla fascia ...