Bolzano | tornano a casa i due bimbi rapiti dal padre e portati in Tunisia La mamma | “41

(Di domenica 3 giugno 2018) Era scappato ininsieme ai figli Yassine e Yasmine di 4 e 2 anni all’insaputa della madre. Ma venerdì sera i carabinieri sono riusciti a riconsegnare allabolzanina Rosa Mezzina i due. L’operazione ha avuto luogo a Genova in collaborazione del ministero degli Esteri con l’Interpol. “Siamo riusciti a convincere il(tunisino, ndr) a rientrare in Italia – ha spiegato Stefano Paolucci, comandante dei Carabinieri della provincia di– dopo aver studiato molto come parlare e cosa dire, in questa azione affiancati dai nostri negoziatori che hanno lavorato sulla personalità dell’uomo e sulle sue caratteristiche. Abbiamo affiancato la madre in questo periodo pronti a cogliere la prima favorevole occasione per arrivare al risultato”.I due bambini sono stati presi in consegna da due donne carabiniere della compagnia die ...