Bolzano | la mamma dopo il ritorno dei bimbi rapiti dal papà | “Sono felice”

I bimbi portati via dal padre da Bolzano sono in Tunisia. La mamma : “Stanno bene e giocano” : sono in Tunisia i due bimbi spariti da Bolzano domenica scorsa con il loro padre, Jamel Methenni. L’uomo ha chiamato sua moglie Rosa Mezzina e ha concesso ai figli di 4 e 2 anni di parlare con lei. L’avvocato: “Appello al papà per poter risolvere la cosa in modo pacifico”.Continua a leggere