ansa

: RT @mattinodinapoli: Polemiche a Rimini per la birra di Hitler e il vino del Duce - StefanoMk : RT @mattinodinapoli: Polemiche a Rimini per la birra di Hitler e il vino del Duce - lanuovasardegna : Birra di Hitler, polemica a Rimini - Pagina Nazionale - mattinodinapoli : Polemiche a Rimini per la birra di Hitler e il vino del Duce -

(Di domenica 3 giugno 2018) ANSA, - BOLOGNA, 3 GIU - Etichette con le immagini di Adolfe Benito Mussolini sulle bottiglie die vino in vendita in un minimarket in zona mare astanno creando polemiche nella ...