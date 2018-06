Bimba con fascetta al collo | ospedale Bambino Gesù | condizioni gravi ma stabili

Roma - gioca con una fascetta intorno al collo : gravissima Bimba di 3 anni : Roma, gioca con una fascetta intorno al collo: gravissima bimba di 3 anni Roma, gioca con una fascetta intorno al collo: gravissima bimba di 3 anni Continua a leggere L'articolo Roma, gioca con una fascetta intorno al collo: gravissima bimba di 3 anni proviene da NewsGo.

San Giovanni - Bimba di 3 anni con spago attorno al collo/ Roma - è in coma farmacologico : salvata da una vicina : San Giovanni, bimba di 3 anni con spago attorno al collo. Roma, bambina egiziana in coma e in fin di vita. E' accaduto nella serata di venerdì, la piccola è figlia di genitori egiziani(Pubblicato il Sat, 02 Jun 2018 21:46:00 GMT)

SAN GIOVANNI - Bimba DI 3 ANNI CON SPAGO ATTORNO AL COLLO/ Roma - la versione della mamma : era da sola e... : San GIOVANNI, BIMBA di 3 ANNI con SPAGO ATTORNO al COLLO. Roma, bambina egiziana in coma e in fin di vita. E' accaduto nella serata di venerdì, la piccola è figlia di genitori egiziani(Pubblicato il Sat, 02 Jun 2018 19:33:00 GMT)

San Giovanni - Bimba di 3 anni con spago attorno al collo/ Roma - come ha fatto la piccola a strangolarsi? : San Giovanni, bimba di 3 anni con spago attorno al collo. Roma, bambina egiziana in coma e in fin di vita. E' accaduto nella serata di venerdì, la piccola è figlia di genitori egiziani(Pubblicato il Sat, 02 Jun 2018 16:41:00 GMT)

Soccorsa con laccio a collo - Bimba grave : 16.23 E' ricoverata in condizioni stabili, nel reparto di terapia intensiva del Bambino Gesù di Roma, la bimba di 3 anni Soccorsa con una fascetta da elettricista al collo. Sono stati i genitori a chiamare il 118.Dalle prime informazioni è emerso che la piccola stava giocando con la fascetta. Al momento del ricovero presentava lesioni da compressione del collo e conseguente asfissia. La Tac ha escluso gravi segni di sofferenza cerebrale e ha ...

Trovata con uno spago stretto intorno al collo : Bimba di 3 anni è in coma in ospedale : Una bambina di tre anni è ricoverata in coma in ospedale a Roma dopo essere stata riTrovata dalla mamma riversa a terra con uno spago stretto intorno al collo. La donna ha chiamato subito i soccorsi del 118 : "Correte...

Roma - gioca con uno spago e rimane soffocata : in coma Bimba di 4 anni : Dramma in un appartamento a San Giovanni. Una bambina di 4 anni di origine nordafricana è rimasta soffocata da uno spago mentre la madre preparava la cena. La bimba, soccorsa da personale dell'Ares ...

Roma - gioca con uno spago e rimane soffocata : in coma Bimba di 4 anni : Dramma in un appartamento a San Giovanni. Una bambina di 4 anni di origine nordafricana è rimasta soffocata da uno spago mentre la madre preparava la cena. La bimba, soccorsa da personale dell'Ares ...

Scontro tra auto a Savigliano : mamma ferita - grave la Bimba di 2 anni : Alle 19 i vigili del fuoco sono intervenuti a Savigliano per un incidente stradale in via Cavallotta sulla Sp 156/662 , Savigliano-Saluzzo, . Due le auto coinvolte nello Scontro in cui sono rimaste ...

Scontro fra due auto a Savigliano : in codice rosso Bimba di 2 anni - ferita la mamma : Un grave incidente stradale si è verificato questa sera in strada Cavallotta a Savigliano. Due auto si sono scontrate intorno alle 19,30. Nell'impatto sono rimaste ferite mamma e figlia di 2 anni. ...

Roma - abusi su una Bimba al centro estivo : il capo animatore condannato a 7 anni : Col sorriso stampato sulle labbra all'occorrenza si improvvisava ballerino, clown, ginnasta. Sempre pronto, in veste di patron di un centro estivo e capo degli animatori, a coinvolgere nelle attività ...

Palermo - sorpreso a letto con figlia 11enne della compagna/ Coppia arrestata - Bimba affidata al padre : Palermo, un uomo di 51 anni è stato sorpreso a letto con la figlia 11enne della compagna: entrambi arrestati. La scoperta choc della polizia, bimba affidata al padre.(Pubblicato il Wed, 30 May 2018 18:46:00 GMT)

Mamma bengalese strappa i passaporti e salva Bimba di 10 anni da matrimonio con 22enne : Ha strappato il passaporto suo e della figlia di 10 anni per evitare il ritorno in Bangladesh, che per la piccola voleva dire il matrimonio con un cugino di 22 anni. Ed è questa ribellione che ha salvato le due donne da un padre-padrone e un marito violento che ora è a processo davanti al giudice monocratico di Milano con l'accusa di maltrattamenti in famiglia.Una storia che arriva alla ribalta dopo l'uccisione in Pakistan di Sana ...

MAMMA SALVA Bimba 10 ANNI DA NOZZE COMBINATE IN BANGLADESH/ Lega - “Islam contro la nostra cultura” : Milano, sposa bambina a 10 ANNI con un 22enne in BANGLADESH: MAMMA la SALVA dalle NOZZE COMBINATE stracciando i passaporti. Processo in corso, denuncia per il marito(Pubblicato il Sun, 27 May 2018 16:20:00 GMT)