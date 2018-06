Berlino | agente della polizia spara a un uomo nel Duomo | “Stava creando problemi”

ilfattoquotidiano

: ?? #Germania, spari nel duomo di #Berlino. Portavoce polizia: 'Agente ha colpito un uomo infuriato' - repubblica : ?? #Germania, spari nel duomo di #Berlino. Portavoce polizia: 'Agente ha colpito un uomo infuriato' - tg2rai : #UltimOra. #Germania, la polizia ha isolato il duomo di #Berlino dopo che un agente avrebbe sparato contro un uomo… - MediasetTgcom24 : Berlino, agente spara a un uomo in cattedrale: Duomo isolato #berlino -

(Di domenica 3 giugno 2018) Unhato ad unche si trovava nel Ddiperché, come riportato dalle autorità, quella persona stava “causando problemi”. L’è stato ferito alla gambe, ha fatto sapere su Twitter laberlinese, spiegando che la persone in questione avrebbe dato in escandescenze prima dell’intervento delle forze si sicurezza. Nellatoria è rimasto ferito anche un. Am Berliner Dom in #Mitte haben unsere Kolleg. kurz nach 16 Uhr auf einen randalierenden Mann geschossen. Er wurde an den Beinen verletzt. Die 3. #Moko des #LKA ist auf der Anfahrt und übernimmt die Ermittlungen.#Bitte vermeiden Sie Spekulationen – Infos folgen hier. ^yt — Polizei Berlin (@polizeiberlin) 3 giugno 2018 Secondo la Bild, laè intervenuta dopo una chiamata intorno alle 16. Gli agenti avrebbero tentato di calmare l’...