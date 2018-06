Benedict Cumberbatch Sherlock della tv sventa una rapina a Londra

Benedict Cumberbatch vero Sherlock Holmes - sventa rapina di una bici a un rider. E Deliveroo ringrazia : “Eroe” : Eroe per finzione e di fatto. Benedict Cumberbatch, 41 anni, lo Sherlock Holmes di una seguitissima serie tv, nonché interprete dei film The Imitation Game e del Dottor Strange dei fumetti Marvel, ha sventato una rapina intervenendo per difendere un impiegato di Deliveroo da quattro teppisti che gli volevano rubare la bici. È tutto avvenuto a Londra e, singolarità del caso, proprio a due passi dal 221B di Baker Street, l’indirizzo di Sherlock ...

Benedict Cumberbatch : «Accetterò solo progetti in cui le donne verranno pagate quanto me» : enedict Cumberbatch sceglie di prendere una posizione netta a favore delle stelle di Hollywood, quelle che si battono in prima linea a suon di Me Too e Time’s Up, quelle che, come Michelle Williams in Tutti i soldi del mondo di Ridley Scott, percepiscono un quinto del compenso dei colleghi uomini. «Il pari trattamento economico e un posto al tavolo che conta sono i cardini centrali del femminismo», spiega il volto di Sherlock a Radio ...

Benedict Cumberbatch - 'basta alcool - solo yoga' : Inarrivabile Sherlock Holmes televisivo, e da un paio d'anni Doctor Strange per la Marvel, Benedict Cumberbatch ha confessato di aver detto addio all'alcool grazie alla meditazione.Il divo inglese non ha mai avuto problemi di alcolismo, ma come confessato a Radio Times spesso e volentieri alzava un po' troppo il gomito.prosegui la letturaBenedict Cumberbatch, 'basta alcool, solo yoga' pubblicato su Gossipblog.it 09 maggio 2018 11:23.

Benedict Cumberbatch a sostegno delle donne annuncia : “Se non sono pagate quanto me - non faccio film” : Benedict Cumberbatch non ci sta quando si tratta di discriminazione sul lavoro. L'attore si Sherlock, intervistato da Radio Times, ha dichiarato di essere un forte sostenitore dell'equal pay, ovvero della parità retributiva tra uomini e donne, un fenomeno che molto spesso costringe le attrici - anche se protagoniste - a guadagnare uno stipendio incredibilmente minore rispetto ai loro colleghi maschi. Basti pensare al caso di Claire Foy di The ...

Sherlock - Benedict Cumberbatch contro Martin Freeman : "patetico" il suo attacco ai fan : Problemi in vista al 221 di Baker Street.Benedict Cumberbatch l'interprete di Sherlock per quattro stagioni, si scaglia contro il suo fidato compare Martin Freeman che ha vestito per anni i panni del dottor Watson. In particolare nel corso di un intervista con The Telegraph (riportata da ew), Cumberbatch definisce patetiche le critiche ai fan rivolte in passato da Freeman.prosegui la letturaSherlock, Benedict Cumberbatch contro Martin ...

Benedict Cumberbatch : «Silenzio - sto meditando» : Questa intervista è tratta dal numero 16 di Vanity Fair in edicola il 18 aprile Benedict Timothy Carlton Cumberbatch, nato a Londra il 19 luglio 1976, attore. Segno distintivo: britannico fino al midollo. Con Eddie Redmayne e Tom Hiddleston appartiene alla triade degli attori super british che hanno conquistato Hollywood. Cumberbatch ha frequentato la Harrow School, una delle più prestigiose scuole maschili del Regno, che contende il primato a ...