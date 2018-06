Bari | alla festa della Repubblica armato di accetta | diffonde il panico

Bari - scomparsa Rosalba Messeni Nemagna : funerali alla chiesa di Sant'Antonio il 4 giugno : Non si sa ancora l'esito dell'autopsia, ma non sembrano esserci dubbi: Rosalba Messeni Nemagna, la 'Signora del Petruzzelli', sarebbe morta a 62 anni in seguito a cause naturali. Il magistrato ha dato ...

Bari - alla parata del 2 Giugno con l'ascia nascosta sotto la mimetica : bloccato 53 enne : E' stato bloccato in largo Adua, dove stava per avere inizio la parata commemorativa della Festa della Repubblica: un 53enne barese, vestito da divisa mimetica militare con fare sospettoso ha subito ...

Bari - processi in tenda dopo lo sgombero del Palazzo di Giustizia : “Quaranta gradi e zanzare”. E se piove rischio allagamento : Il caldo torrido, le zanzare e il rischio che i disagi continuino, ma al contrario, nel caso in cui arrivasse la pioggia. A Bari è emergenza dopo lo sgombero del Palazzo di Giustizia, perché nelle tre tende allestite nel piazzale di fronte alla struttura che ospitava gli uffici di pubblici ministeri e giudici si svolgono circa 200 udienze al giorno di rinvio dei processi penali. Tutte velocissime: aperte e chiuse con aggiornamenti a “date ...

Grande pubblico per la seconda edizione della Tattoo Mine Convention - svoltasi alla Grande Miniera di SerBariu. : La manifestazione, impreziosita dalla presenza di live show e spettacoli, ha raggiunto il suo culMine domenica sera con il concerto del noto rapper underground Noyz Narcos. Scarica l'articolo in ...

A Bari il tribunale in tenda. Oltraggio alla giustizia : Come ci fosse stato un terremoto. E invece è l'emergenza della routine. La Protezione Civile monta tre tensostrutture: sì, la giustizia si fa in tenda. Però non siamo nelle steppe dell'Asia Centrale, ma a Bari. Il palazzo in cui dovrebbero tenersi le udienze è fuori uso, a rischio crollo. E allora si corre ai ripari. I tecnici, gli stessi che abbiamo visto in azione fra sciagure e calamità naturali, costruiscono una sede provvisoria, per i ...

Caso Bari - chiesti due punti di penalizzazione dalla Procura Federale : Alle 21.00 in campo la 5e l'8classificata del campionato ovvero Venezia e Perugia allenate dagli ex campioni del mondo Inzaghi e Nesta. Ecco il nuovo programma dei playoff: Turno preliminare , gara ...

Bari - tribunale ad un passo dalla chiusura : rischia di crollare - via all'inchiesta : Nelle prossime ore l'intero palazzo potrebbe essere sgomberato per il rischio crolli. A dirlo, confermando le indiscrezioni delle ultime ore, il sindaco di Bari Antonio Decaro che ha parlato di ...

Bari - oltre 100mila euro non dichiarati alla dogana del porto : beccati in 8 : A Bari funzionari dell'Ufficio delle Dogane, in collaborazione con i militari della Guardia di Finanza, hanno scoperto valuta non dichiarata per un importo complessivo di circa 108mila euro. I ...

Bari - Cacucci confermato alla guida dell'Arcidiocesi altri due anni : lo ha deciso Papa Francesco : altri due anni, Monsignor Francesco Cacucci si dedicherà alla cura pastorale della Chiesa Locale. Lo ha deciso Papa Francesco, in conformità al Codice di Diritto Canonico, dopo la rinuncia al governo ...

Alessandro Sallusti : 'Matteo Salvini - la barBarie porta alla decadenza e alla dissoluzione' : 'Se Salvini , sciaguratamente con Di Maio, dovesse andare al governo, ci auguriamo continui a parlare una lingua diversa da quella dei tecnocrati, ma che non spinga la 'barbarie', come accadde nell'...

Il Foggia ha vinto il campionato battendo il Bari : è quello digitale dei tifosi - organizzato dalla Lega : Il Foggia si è laureato Campione della League of Fans con 2.300 iscritti, 2.600.000 punti, 86 in classifica generale, +6 lunghezze sulla seconda classificata, il Bari. La Lega B premierà gli 11 utenti ...

Bari - parla il runner che ha preso la scorciatoia alla maratone di Londra : "Mi ero ritirato" : Sabino Rinaldi parla dopo essere stato smascherato per aver ridotto il percorso e aver tagliato il traguardo della corsa londinese: "Non ho fatto tre passaggi...

Presentato alla stampa il FESTIVAL MAGGIO ALL'INFANZIA - 21esima edizione Bari/MATERA : ... Puglia e Basilicata sono regioni vicine e sorelle ed è bello che ci siano FESTIVAL come "Il MAGGIO ALL'INFANZIA" che rendono concreto quello che è il percorso della politica. Per MATERA 2019 siamo ...

Raid Casamonica a Roma : disabile e proprietario picchiati a sangue/ Barista alla Raggi “paura per la vendetta” : Roma, Raid dei Casamonica in un bar: disabile si ribella e viene frustata. La vicenda si è verificata la domenica di Pasqua, con il clan mafioso che ha minacciato: "Qui comandiamo noi"(Pubblicato il Mon, 07 May 2018 18:48:00 GMT)