Barbara d' Urso furiosa con Aida Niza dopo il bagno nella Fontana di Trevi

Aida Nizar fa il bagno nella fontana di Trevi e sfida i vigili : 'Lavoro in tv - mi riconosci?'. E Barbara D'Urso : 'E' pazza' : Aida Nizar, la ex gieffina spagnola che aveva già fatto discutere nella Casa del Grande Fratello 15, fa discutere anche fuori. La colpa è di un video, pubblicato su Facebook, in cui imita Anita Ekberg ...

Aida Nizar fa il bagno nella fontana di Trevi e sfida i vigili : «Lavoro in tv - mi riconosci?». E Barbara D'Urso : «E' pazza» : Aida Nizar fa il bagno nella fontana di Trevi e pensa di passarla liscia con i vigili solo perché è un personaggio noto della tv. Dalla Spagna al Grande...

Barbara D'Urso stronca Aida Nizar per il bagno nella fontana di Trevi : «È pazza» : È stata, nel bene e nel male, tra i grandi protagonisti di questa edizione del Grande Fratello. Una volta uscita dalla Casa, però, Aida Nizar è balzata agli onori delle cronache...

Barbara d’Urso ‘rimprovera’ Aida Nizar nella fontana di Trevi : Aida Nizar nella fontana di Trevi: il commento di Barbara d’Urso Aida Nizar ne ha fatta un’altra delle sue. Cosa è successo stavolta? La conturbate ex concorrente della quindicesima edizione del Grande Fratello, per girare un video da pubblicare sui social, è entrata nella fontana di Trevi, creando un vero caos. Come molti sapranno non è possibile entrare nella fontana essendo un monumento di grande valore. E per tale motivo è stata ...

Pomeriggio 5 - Savino alle nozze di Bossari snobba Barbara : la d’Urso risponde : Nicola Savino evita l’inviata di Barbara d’Urso al matrimonio di Bossari: la reazione della conduttrice di Pomeriggio 5 non si fa attendere La puntata di Pomeriggio 5 di oggi Barbara d’Urso ha deciso di dedicarla alle nozze di Daniele Bossari e Filippa Lagerback. Durante la trasmissione, infatti, sono stati mostrati diversi video della coppia, volte […] L'articolo Pomeriggio 5, Savino alle nozze di Bossari snobba Barbara: ...

Fillippa Lagerback e Daniele Bossari sposi - in tv Barbara D'Urso lancia una frecciatina a un ospite : Fillippa Lagerback e Daniene Bossari si dicono sì oggi dopo 17 anni di amore. Pomeriggio 5 segue l'evento in diretta e mostra la carrellata degli ospiti e ovviamente anche degli sposi....

Christian Di Maggio fa a pezzi il Grande Fratello di Barbara D'Urso Video : Christian Di Maggio ha sferrato un duro attacco alla presentatrice tv partenopea Barbara D'Urso perché a suo dire è una finta perbenista. Il titolare della Alchimy Group International ha fatto a pezzi il Grande Fratello 15, che è ormai giunto alle ultimissime battute finali, durante un'intervista rilasciata a iGossip.it poiché ha puntato tutto sul trash squallido e spudorato. In fin dei conti questa edizione del reality show di Canale 5 è finita ...

Luigi Di Maio - rivolta grillina contro il leader : 'Non possiamo sapere le cose da Barbara D'Urso' : Mentre Luigi Di Maio trovava la quadra sul governo e piazzava nella squadra i suoi fedelissimi - Alfonso Bonafede , Riccardo Fraccaro , Giulia Grillo e Danilo Toninelli - dentro il Movimento cinque ...

Grande Fratello - Filippo Contri e l'elogio del fascismo e Benito Mussolini : un terremoto per Barbara D'Urso : Al Grande Fratello spunta Benito Mussolini . Nel mirino ci finisce ancora Filippo Contri , che si era messo a parlare insieme a Veronica, Lucia e Alberto della scuola fascista. La regia del programma ...

Christian Di Maggio fa a pezzi il Grande Fratello di Barbara D'Urso : Christian Di Maggio ha sferrato un duro attacco alla presentatrice tv partenopea Barbara D'Urso perché a suo dire è una "finta perbenista". Il titolare della Alchimy Group International ha fatto a pezzi il Grande Fratello 15, che è ormai giunto alle ultimissime battute finali, durante un'intervista rilasciata a iGossip.it poiché ha puntato tutto sul "trash squallido e spudorato". In fin dei conti questa edizione del reality show di Canale 5 è ...

GF15 : Aida Nizar zittita da Barbara D'Urso in diretta tv Video : Eccoci con un nuovo appuntamento con le notizie sul Grande Fratello, il reality di Canale 5, che tornera' lunedì 4 giugno con l'ultima imperdibile puntata. Le ultime novita' svelano che Barbara D'Urso e Aida Nizar sono state protagoniste di un vivace scambio di opinioni durante la semifinale, andata in onda ieri sera su Canale 5. Grande Fratello: lite tra Barbara D'Urso e Aida Nizar Semifinale del Grande Fratello al cardiopalma per i concorrenti ...

Barbara d’Urso è trash? Della Gherardesca la difende : Costantino Della Gherardesca prende le difese di Barbara d’Urso Barbara d’Urso, come sempre, è uno dei personaggi più chiacchierati del piccolo schermo, a causa del reality che la vede nel ruolo di conduttrice e autrice, ma al tempo stesso è anche uno dei più amati. E’ inutile negarlo, a testimoniarlo ci pensano gli ascolti record che ogni giorno regala all’azienda per cui lavora. Costantino Della Gherardesca, durante ...

Intruso irrompe a Pomeriggio Cinque. Barbara d'Urso : "È sciocco e resta scioccamente lì" : 'Tanto è sciocco e resta scioccamente lì'. È questo che ha detto Barbara d'Urso quando un Intruso ha fatto irruzione durante la diretta di Pomeriggio 5 . L'inviata dal Quirinale era in collegamento ...

Costantino Della Gherardesca/ “Barbara d'Urso alla gogna - ma chi l'attacca non conduce programmi migliori” : Costantino Della Gherardesca, intervistato dal settimanale Oggi, difende Barbara d'Urso dagli attacchi mediatici: ecco perché è la regina degli ascolti.(Pubblicato il Thu, 31 May 2018 12:08:00 GMT)