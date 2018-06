: #News #Bannon:'Questa Unione europea è finita' - CyberNewsH24 : #News #Bannon:'Questa Unione europea è finita' - NotizieIN : Bannon:'Questa Unione europea è finita' - TelevideoRai101 : Bannon:'Questa Unione europea è finita' -

Salvini e Di Maio? "Due giovani leader che hanno rinunciato alla premiership per un obiettivo più alto".Così, l'ex stratega di Trump che è tornato in Italia, a Roma,perché la capitale "è il centro del mondo", dice a Repubblica.confida di "aver esortato Salvini" a fare un governo con il M5S, "ho dato consigli che sono stati ascoltati" Per"l', come sono finiti i diktat europei e il fascismo dello spread" e preconizza che "presto avrete una confederazione di Stati liberi e indipendenti".(Di domenica 3 giugno 2018)