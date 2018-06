Banche | con la crisi solo 67 milioni di sanzioni ma 28 miliardi di perdite

Banche : con crisi solo 67 mln sanzioni : ANSA, - ROMA, 3 GIU - La crisi che ha colpito 10 Banche italiane ha lasciato profonde ferite con perdite per azionisti e obbligazionisti, esborso di soldi pubblici per lo Stato e posti di lavoro persi ...

BORSA MILANO conferma rally dopo nuovo governo - volano le Banche : ... nuove elezioni, è statopresumibilmente annullato, dovrebbe avviarsi un legittimodibattito sulla sostenibilità dei conti pubblici, mantenendo glispread sopra i livelli pre-crisi politica', commenta ...

Piazza Affari in forte rialzo con nuovo Governo. Banche in rally : Il mercato festeggia la nascita del nuovo Governo formato da Lega e Movimento 5 Stelle, che sarà guidato da Giuseppe Conte e che vedrà al Ministero dell'Economia Giovanni Tria, preside di facoltà all'...

Spread giù - Milano vola con le Banche Il governo Conte rassicura i mercati : La Borsa di Milano ha aperto in netto rialzo con il Ftse Mib a +2,22% a quota 22.265 punti nel giorno in cui 'nasce' il governo Lega-M5s con il giuramento al Quirinale di premier e ministri. In linea l'All Share con un +2,35% . Lo Spread Btp/Bund in avvio arretra a 225 punti dai 240 della chiusura di ieri, con il rendimento del decennale italiano che arretra al 2,52%. Segui su affaritaliani.it

Wall Street : ieri chiusura in rialzo con energetici e Banche - Dj +1 - 26% : Gli indici sono rimbalzati all'indomani di un sell-off provocato dai timori per la crisi politica italiana, che comunque resta monitorata. Il rally del petrolio ha dato una spinta al settore ...

Tregua sullo spread - Piazza Affari rimbalza del 2% con Banche e utility : Milano recupera quota ed è la migliore in Europa con la speculazione sui titoli di Stato parzialmente arginata in attesa di novità sul nuovo Governo: il differenziale Italia-Germania cala a 275 pb. Buoni rialzi per banche e utility, forti acquisti anche su Fca in attesa del nuovo piano. Euro in area 1,16. Rendimenti BTp in asta in forte rialzo. Wall Street positiva....

Spread alle stelle - Bot ad alta tensione - Borsa affonda con le Banche : ll vicepresidente della Bce, Vitor Constancio, invita l'Italia a ripassare le regole sugli aiuti ai Paesi in difficoltà e il commissario Ue all'economia, Pierre Moscovici, ribadisce che il destino ...

Borsa giù con Banche. Spread a 280. Volano i tassi a breve sui BTp : Il tasso di rendimento dei titoli italiani a 10 anni è oltre il 3%, ai massimi da giugno del 2014. Il Ftse Mib tocca i minimi da luglio 2017. Vendite sugli istituti di credito e Poste Italiane. Cadono anche gli altri listini in coda a Milano, male Madrid a due giorni dalla discussione sulla fiducia al Governo Rayoj. Il Tesoro, vende 5,5 miliardi di Bot a 6 mesi: dopo tre anni il rendimento torna sopra lo zero (all'1,213%)....

Piazza Affari perde più del 3% con Banche ko. Spread a quota 280 punti : Il tasso di rendimento dei titoli italiani a 10 anni è oltre il 3%, ai massimi da giugno del 2014. Il Ftse Mib tocca i minimi da luglio 2017. Vendite sugli istituti di credito e Poste Italiane. Cadono anche gli altri listini in coda a Milano. Il Tesoro, vende 5,5 miliardi di Bot a 6 mesi: dopo tre anni il rendimento torna sopra lo zero(all'1,213%)....

Vendite senza freni sull'Italia - spread sfonda i 300. Piazza Affari giù con le Banche : Il tasso di rendimento dei titoli italiani è oltre il 3%, ai massimi da giugno del 2014. Il Ftse Mib tocca i minimi da luglio 2017. Vendite sugli istituti di credito e Poste Italiane. Sono sempre i temi della politica italiana a tenere in scacco la Borsa di Milano con la prospettiva di elezioni subito dopo l’estate. Male anche Madrid...

Spread tocca i 300 punti. Piazza Affari perde fino al 3% con Banche ko : IL Ftse Mib ai minimi da luglio 2017. Vendite sugli istituti di credito e Poste Italiane. Sono sempre i temi della politica italiana a tenere in scacco la Borsa di Milano con la prospettiva di elezioni subito dopo l’estate. Male anche Madrid...

Milano ancora giù con le Banche - spread a quota 240 punti. Euro sotto 1 - 16 : Piazza Affari subito pesante all’avvio delle negoziazioni con le vendite sulle banche e su Poste Italiane che trascinano in basso l'indice: nonostante quattro cali consecutivi e una correzione vicina al 9% dai massimi dell’anno toccati il 7 maggio scorso, la Borsa scivola del 2% circa. Sono sempre i temi della politica italiana a tenere banco con la prospettiva di elezioni subito dopo l’estate. Male anche Madrid...

Borsa : Milano subito pesante - -1 - 7% Ftse Mib con Banche e Poste giu' - RCOP - : Sono sempre i temi della politica italiana a tenere banco con la prospettiva concreta di elezioni subito dopo l'estate. Male anche Madrid , -1,4%, a due giorni dalla discussione in Parlamento della ...