Bambino privo di braccia cacciato da un ristorante

(Di domenica 3 giugno 2018) Un episodio davvero increscioso si è verificato negli Stati Uniti. Precisamente in Arkansas dove la madre di undegli arti superiori, ha accusato di discriminazione unche si è rifiutato di far consumare la colazione a suo figlio con i piedi perché, a detta del direttore del locale, il tutto avrebbe loro creato problemi sanitari. Ilsenzaè stato cosìdalVIDEO perché sarebbe stato antigienico mangiare con i piedi. Chiaramente la notizia ha destato clamore ed ha accesso un ampio dibattito nell'opinione pubblica. Ilè stato allontanato dala causa del suo handicap che lo costringe a mangiare con gli arti superiori Il piccolo William Bancroft, questo il nome del, era seduto insieme alla madre al tavolo di undella catena IHOP, specializzata in pancakes, con l'intento di consumare insieme ...